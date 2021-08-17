BATTLESHIP APOLLO, ücretsiz oynanabilen uzay savaş oyunu.

Erkan Calp - 51 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

BATTLESHIP APOLLO, oyuncuları büyük uzay gemileri ile destek savaşçıları arasındaki devasa, taktiksel uzay savaşlarına sokan bilim kurgu temalı bir PC oyunu.

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Oyuncular devasa savaş gemileri alıyor, eşlik edecek destek savaşçılarını ve diğer özel yetenekleri seçiyor ve çeşitli çok oyunculu savaş senaryolarına katılıyor. Herkes Tek modda her oyuncu sürekli küçülen bir yıldız sisteminde savaş gemilerinin diğer tüm savaş gemilerinden daha uzun süre hayatta kalmasını sağlamaya çalışıyor. Bölge Ele Geçirme modunda takımlar düşmanlara karşı savunma yaparken haritadaki stratejik noktaları ele geçirmek için mücadele ediyor. Kuşatma modunda oyuncular haritayı kontrol etmek için takım arkadaşlarıyla koordine oluyor ve savaşta yardım etmeleri için devasa savaş orduları topluyor.

BATTLESHIP APOLLO, öğrenmesi kolay ancak gelişen oyun modlarında ustalaşması zor olan kurallar ve eğlenceli birimlerle geleneksel gerçek zamanlı strateji deneyimini hem basitleştiriyor hem de derinleştiriyor. Başarılı MMO oyun olan Hades Star’daki olaylardan 200 yıl sonrasında geçiyor.