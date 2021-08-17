BATTLESHIP APOLLO
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Parallel Space Inc
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BATTLESHIP APOLLO, ücretsiz oynanabilen uzay savaş oyunu.
BATTLESHIP APOLLO, oyuncuları büyük uzay gemileri ile destek savaşçıları arasındaki devasa, taktiksel uzay savaşlarına sokan bilim kurgu temalı bir PC oyunu.
BATTLESHIP APOLLO İndir
Oyuncular devasa savaş gemileri alıyor, eşlik edecek destek savaşçılarını ve diğer özel yetenekleri seçiyor ve çeşitli çok oyunculu savaş senaryolarına katılıyor. Herkes Tek modda her oyuncu sürekli küçülen bir yıldız sisteminde savaş gemilerinin diğer tüm savaş gemilerinden daha uzun süre hayatta kalmasını sağlamaya çalışıyor. Bölge Ele Geçirme modunda takımlar düşmanlara karşı savunma yaparken haritadaki stratejik noktaları ele geçirmek için mücadele ediyor. Kuşatma modunda oyuncular haritayı kontrol etmek için takım arkadaşlarıyla koordine oluyor ve savaşta yardım etmeleri için devasa savaş orduları topluyor.
BATTLESHIP APOLLO, öğrenmesi kolay ancak gelişen oyun modlarında ustalaşması zor olan kurallar ve eğlenceli birimlerle geleneksel gerçek zamanlı strateji deneyimini hem basitleştiriyor hem de derinleştiriyor. Başarılı MMO oyun olan Hades Star’daki olaylardan 200 yıl sonrasında geçiyor.
- Her biri farklı taktik yaklaşımlar gerektiren farklı güçlü ve zayıf yönleri olan altı uzay gemisi
- Destek savaşçıları ve hem saldırı hem de savunma gemilerinden oluşan yirmiden fazla modül
- Binlerce gerçek oyuncu arasından öne çıkan gerçek benzersiz donanımlar oluşturmak için özelleştirilebilir savaş gemisi kuleleri
- Şirketler, oyuncuların bilgi paylaşmaları ve çok oyunculu savaş için iyi hazırlanmış takımlar kurmaları için organize olmalarına izin verir.
- Rekabetçi ve işbirlikçi oyuncular için çeşitli çok oyunculu oyun modları
BATTLESHIP APOLLO
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Parallel Space Inc
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BATTLESHIP APOLLO, Android telefonunuzda ücretsiz oynayabileceğiniz uzay strateji savaş oyunu.
BATTLESHIP APOLLO’da savaş geminizi yapıyor ve sayısız silah, destek savaşçıları ve özel yetenekler arasından seçim yaparak donatıyorsunuz. Savaş geminizi taktiksel, öngörülemeyen insan düşmanlara karşı çeşitli senaryolarda savaşmaya getireceksiniz. Savaştıkça yeni bölgeler, yeni savaş gemileri, yeni yetenekler ve özel etkinliklerle birlikte önemli ödüller kazanacaksınız.
BATTLESHIP APOLLO Android İndir
BATTLESHIP APOLLO, anında yükleme süresi ve genellikle birkaç dakika içinde çözülen hızlı savaşla zamanınızdan fazla harcamıyor. Aynı zamanda yapay ilerleme duvarları olmadan oyunda istediğiniz kadar zaman geçirmenize olanak tanıyor.
Koloni kurmanın başlaması ve Hades Yıldızı olaylarından bu yana iki yüz yıl geçmiştir. Hades Galaksisi şimdi her zamankinden daha dengesizdir. Evrenin en derin sıralarını ortaya çıkaran ilk kişi olmayı saplantı haline getiren şirketler en ufak teknolojileri geliştirmek için büyük kaynak harcarlar. Galaksinin dört bir yanındaki tershanelerde daha önce görülenlerden daha büyük devasa savaş gemileri inşa edilmektedir. Birçok savaş gemisi komutanından biri olarak önünüzdeki savaşta oynayacağınız kritik bir rolünüz vardır.
- Her biri kendi özel yeteneğine sahip uzay gemilerini kontrol edin ve sayısız silah ve modül seçeneğiyle özelleştirin.
- Çeşitli savaş durumlarında gerçek oyunculara karşı zafer elde etmek için çok sayıda birim ve strateji arasından seçim yapın.
- Haftalar, aylar ve yıllar içinde filonuzda ve teknolojinizde gözle görülür ilerleme sağlayın.
- Bilgi paylaşmak ve birlikte ilerlemek için şirketlerdeki diğer oyuncularla organize olun.
- Kendi hızınızla oynayın. Çevrimdışıyken hiç kimse haksız yere kaynaklarınızı veya ilerlemenizi çalamaz.