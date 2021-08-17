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BATTLESHIP APOLLO

BATTLESHIP APOLLO

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  • Lisans ÜCRETSİZ
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  • Üretici Parallel Space Inc
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BATTLESHIP APOLLO, ücretsiz oynanabilen uzay savaş oyunu.

Erkan Calp
Erkan Calp -

BATTLESHIP APOLLO, oyuncuları büyük uzay gemileri ile destek savaşçıları arasındaki devasa, taktiksel uzay savaşlarına sokan bilim kurgu temalı bir PC oyunu.

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Oyuncular devasa savaş gemileri alıyor, eşlik edecek destek savaşçılarını ve diğer özel yetenekleri seçiyor ve çeşitli çok oyunculu savaş senaryolarına katılıyor. Herkes Tek modda her oyuncu sürekli küçülen bir yıldız sisteminde savaş gemilerinin diğer tüm savaş gemilerinden daha uzun süre hayatta kalmasını sağlamaya çalışıyor. Bölge Ele Geçirme modunda takımlar düşmanlara karşı savunma yaparken haritadaki stratejik noktaları ele geçirmek için mücadele ediyor. Kuşatma modunda oyuncular haritayı kontrol etmek için takım arkadaşlarıyla koordine oluyor ve savaşta yardım etmeleri için devasa savaş orduları topluyor.

BATTLESHIP APOLLO, öğrenmesi kolay ancak gelişen oyun modlarında ustalaşması zor olan kurallar ve eğlenceli birimlerle geleneksel gerçek zamanlı strateji deneyimini hem basitleştiriyor hem de derinleştiriyor. Başarılı MMO oyun olan Hades Star’daki olaylardan 200 yıl sonrasında geçiyor.

  • Her biri farklı taktik yaklaşımlar gerektiren farklı güçlü ve zayıf yönleri olan altı uzay gemisi
  • Destek savaşçıları ve hem saldırı hem de savunma gemilerinden oluşan yirmiden fazla modül
  • Binlerce gerçek oyuncu arasından öne çıkan gerçek benzersiz donanımlar oluşturmak için özelleştirilebilir savaş gemisi kuleleri
  • Şirketler, oyuncuların bilgi paylaşmaları ve çok oyunculu savaş için iyi hazırlanmış takımlar kurmaları için organize olmalarına izin verir.
  • Rekabetçi ve işbirlikçi oyuncular için çeşitli çok oyunculu oyun modları

 