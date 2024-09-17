Beach Buggy Racing APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 4,025
- DOSYA BOYUTU 109 MB
- Üretici Vector Unit
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BB Racing APK Android telefonlarda ücretsiz oynanabilir online off-road karting yarış oyunu.
BB Racing APK, eğlenceli karakterlerin yer aldığı karting yarış oyunudur. Göz alıcı grafikler, muhteşem bir kontrol mekanizması ve keyifli oyun atmosferi... Beach Buggy Racing bu kavramları başarıyla aynı potada eriten ücretsiz bir oyun. Google Play’de belli bir ücret karşılığında staın alınabilen yarış oyunlarını da göz aldığımızda üreticilerin BB Racing’den öğrenecek çok şeyi olduğunu anlıyoruz.
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Oyunda toplamda 15 farklı yarış pisti ve bu pistler üzerinde kıyasıya mücadele ettiğimiz farklı rakipler bulunuyor. Rakiplerin her biri farklı özellikte araçlar kullanıyor. Pistler üzerinde serpiştirilmiş olan ekstra güçleri toplayarak rakiplerimiz üzerinde üstünlük elde edebilyoruz.
BB Racing’in sunduğu kontrol mekanizması çok az yarış oyununda denk geldiğimiz türden. Ne zor ne de çok kolay olan bu kontroller oyunun genel yapısıyla tamamen uyum içerisinde ilerliyor. Araç sert girilen virajlarda dengeyi biraz kaybetse de toparlamak mümkün. Beach Buggy Racing özet olarak oynayabileceğiniz en keyifli yarış oyunlarından bir tanesi.
- Heyecan verici karting yarış aksiyonu: Bitiş çizgisine kadar mücadele etmek için sürüş becerilerinizi ve bir dizi yaratıcı güçlendirmeyi kullanın. BB Racing APK, sadece harika grafiklere sahip üç boyutlu yarış oyunu değil, muhteşem fizik tabanlı oynanışa sahip destansı bir mücadele!
- Özelleştirilebilir etkileyici arabalar: Canavar kamyonlardan güçlü arabalara ay gezicilere kadar benzersiz arabaları toplamak ve yükseltmek için kazandıklarınızı kullanın!
- Tonlarca inanılmaz güçlendirici: Beach Buggy Racing, 25’in üzerine tamamen benzersiz güçlendirmeyle diğer karting yarışçılarını eziyor.
- 15 muhteşem yarış pisti: Dinozorlarla dolu ormanları, lav püskürten volkanları, güzel kumsalları ve gizemli bataklıkları keşfedin. Her benzersiz yarış pisti, gizli kestirmeler ve sürprizlerle doludur.
- Yarışçı takımı toplayın: Her biri ışınlanma, alevli ateş izleri ve karışıklık büyüleri gibi benzersiz özel güce sahip, oynamak için bir sürücü takımı oluşturun.
- Bölünmüş ekran çok oyunculu: Android TV’de veya TV’ye bağlı telefon veya tablette en fazla 4 arkadaşınızla omuz omuza yarışın.
- Google Play Oyunlar: Skor tablosunda arkadaşlarınızla rekabet edin, başarımlar kazanın, oyununuzu buluta yedekleyin, birden fazla cihazı Google hesabınızla senkronize tutun.
- İstediğiniz gibi oynayın: Eğimli direksiyon, dokunmatik ekran ve USB/Bluetooth oyun kontrolcüsü arasında sorunsuzca geçiş yapın. Oyun deneyiminizi en iyi hale getirmek için 3D grafik ayarlarını özelleştirin.