BB Racing APK Android telefonlarda ücretsiz oynanabilir online off-road karting yarış oyunu.

Emircan Erdoğan - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

BB Racing APK, eğlenceli karakterlerin yer aldığı karting yarış oyunudur. Göz alıcı grafikler, muhteşem bir kontrol mekanizması ve keyifli oyun atmosferi... Beach Buggy Racing bu kavramları başarıyla aynı potada eriten ücretsiz bir oyun. Google Play’de belli bir ücret karşılığında staın alınabilen yarış oyunlarını da göz aldığımızda üreticilerin BB Racing’den öğrenecek çok şeyi olduğunu anlıyoruz.

Beach Buggy Racing APK İndir

Oyunda toplamda 15 farklı yarış pisti ve bu pistler üzerinde kıyasıya mücadele ettiğimiz farklı rakipler bulunuyor. Rakiplerin her biri farklı özellikte araçlar kullanıyor. Pistler üzerinde serpiştirilmiş olan ekstra güçleri toplayarak rakiplerimiz üzerinde üstünlük elde edebilyoruz.

BB Racing’in sunduğu kontrol mekanizması çok az yarış oyununda denk geldiğimiz türden. Ne zor ne de çok kolay olan bu kontroller oyunun genel yapısıyla tamamen uyum içerisinde ilerliyor. Araç sert girilen virajlarda dengeyi biraz kaybetse de toparlamak mümkün. Beach Buggy Racing özet olarak oynayabileceğiniz en keyifli yarış oyunlarından bir tanesi.