DNA'sı bir insanla karışmış olan ayıyı canlandırdığınız Bears In Space'de, düşmanlarınızı alt edin ve dünyaya dönmenin yollarını arayın.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

İçinizdeki ayıyı serbest bıraktığınız Bears In Space oyununda, çeşitli silahları toplayarak düşmanlarınızı öldürün ve keyifli bir FPS deneyimi yaşayın. Eşi benzeri görülmeyen çatışmalara gireceksiniz ve bunlara çok hazırlıklı olmalısınız. Değişik bir hikayesi bulunan bu oyunu, daha önce hiç FPS oyunu oynamadıysanız kesinlikle denemelisiniz.

Oyunda birçok maceraya ve çatışmaya atılacaksınız. Karşınıza hep çatışacağınız düşman çıkmayacak. Çeşitli bulmacaları ve görevleri de içerisinde barındıran Bears In Space'de, akılalmaz bulmacaları çözün ve dünyaya geri dönmenin yolunu bulun.

Oyunda, DNA'sı bir insanla birleşmiş olan ayıyı canlandırıyorsunuz. Hem silahlarınızı hem de içinizdeki ayının gücünü kullanarak, hapsolduğunuz gezegenlerdeki robotları öldürüp dünyaya ulaşmaya çalışın.

Bears In Space İndir

Bears In Space, oyunculara enerjinin tavan yaptığı bir oynanış sunuyor. Oyundaki karakter özelliklerinizi kullanarak bir sağa bir sola zıplayın ve düşmanlarınızı ölümcül silahlarınızla alt edin. Siz de Bears In Space indirerek, içinizdeki ayıyı ortaya çıkarabilir ve eşsiz bir FPS deneyimi yaşayabilirsiniz.

Bears In Space Sistem Gereksinimleri