Taktiksel sıra tabanlı bir RPG oyunu olan BEAST'te, ortaçağ dünyasında hayatta kalın ve düşmanlarınızla savaşın.

Berkcan Aktürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Taktiksel sıra tabanlı RPG oyunu olan BEAST, oyunculara büyük savaşlar ve akılalmaz stratejiler sunuyor. Kasvetli bir ortaçağ dünyasında geçen BEAST oyununda, düşmanlarla ve korkunç yaratıklarla savaşmak zorunda kalacaksınız. Veba ve askeri çatışmalardan sonra kötü hale gelmiş bu dünyada hayatta kalın ve vebayı sona erdirmek için elinizden geleni yapın.

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Karpat efsanelerinden ilham alan bu RPG oyunu, atmosferik hikayesiyle de sizi oyunun içinde tutuyor. İçerisinde bulunduğunuz bu karanlık dünyada yalnızca kötülü vardır. Bu kötülüğün üstesinden gelmek için de, sıra tabanlı taktiksel savaşlarda ekibinizi komuta edebilir ve tempolu bir mücadele verebilirsiniz.

Karakterinizi ve ekibinizi geliştirin. Her daim oyun içindeki saldırılara ve çevresel faktörlere karşı dikkatli olun. Siz de BEAST indirerek, sıra tabanlı RPG oyunu deneyimi yaşayabilirsiniz.

BEAST Sistem Gereksinimleri