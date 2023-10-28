BEAST
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 3.91 GB
- Üretici False Prophet
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Taktiksel sıra tabanlı bir RPG oyunu olan BEAST'te, ortaçağ dünyasında hayatta kalın ve düşmanlarınızla savaşın.
Taktiksel sıra tabanlı RPG oyunu olan BEAST, oyunculara büyük savaşlar ve akılalmaz stratejiler sunuyor. Kasvetli bir ortaçağ dünyasında geçen BEAST oyununda, düşmanlarla ve korkunç yaratıklarla savaşmak zorunda kalacaksınız. Veba ve askeri çatışmalardan sonra kötü hale gelmiş bu dünyada hayatta kalın ve vebayı sona erdirmek için elinizden geleni yapın.
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Karpat efsanelerinden ilham alan bu RPG oyunu, atmosferik hikayesiyle de sizi oyunun içinde tutuyor. İçerisinde bulunduğunuz bu karanlık dünyada yalnızca kötülü vardır. Bu kötülüğün üstesinden gelmek için de, sıra tabanlı taktiksel savaşlarda ekibinizi komuta edebilir ve tempolu bir mücadele verebilirsiniz.
Karakterinizi ve ekibinizi geliştirin. Her daim oyun içindeki saldırılara ve çevresel faktörlere karşı dikkatli olun. Siz de BEAST indirerek, sıra tabanlı RPG oyunu deneyimi yaşayabilirsiniz.
BEAST Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi:Windows 10
- İşlemci: Ryzen 3 3100 veya Intel Core i5-9400F veya daha iyisi
- Bellek:16GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 560/Nvidia GTX 1050 veya daha iyisi
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 40 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: Steam Deck test edildi ve diğer el bilgisayarları değerlendirme aşamasında