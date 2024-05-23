Beasts of Steel, sıra banalı savaş mekaniğiyle birinci şahıs nişancı deneyimini aynı oyuna toplayan bir askeri savaş oyunudur.

Berkcan Aktürk - 21 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

2. Dünya Savaşı zamanında geçen ve oyunculara FPS deneyimi yaşatan Beasts of Steel, çevrimiçi veya çevrimdışı bir şekilde oynayabileceğiniz birinci şahıs nişancı oyunudur. FPS deneyiminin yanı sıra oyunculara sıra tabanlı strateji mekaniğini de sunan bu oyun, iki kişilik bir geliştirici ekibi tarafından yayınlandı. Henüz daha piyasaya sürülmese de, 2024 yılı içerisinde çıkış yapması planlanıyor.

Beasts of Steel, yarı gerçekçi bir savaş vaat ediyor. Her ne kadar gerçek hayattan unsurları içerisinde barındırsa da, tam olarak gerçekçi mekaniklere sahip olmadığı geliştiriciler tarafından dile getiriliyor. Lakin gerçek bir savaştaymış gibi düşmanlarınızı çok mermi kullanmadan öldürebilir, tanklarınızla ağaçları yıkarak geçebilir veya askerlerin şok geçirmesine şahitlik edebilirsiniz.

Uçakları ve tankları sürebilir, çeşitli bomba türlerini kullanabilir veya sade bir asker gibi savaşabilirsiniz. 71 uçak, 75 kara aracı, 180 adet silah ve 30 adet sabit makinalı tüfek bulunan bu oyunda, ayrıca 3 farklı oyun modunu da deneyimleyebilirsiniz.

Beasts of Steel İndir

Ölüm maçı, bayrak savaşı ve hava saldırı modları gibi çeşitli türleri oynayarak, sürdürülebilir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra bu modları, 128 oyuncuya kadar çevrimdışı, 32 oyuncuya kadar ise çevrimiçi oynayabilirsiniz.

Gitgide kendini geliştirmeye ve yeni özellikler eklenmeye devam eden Beasts of Steel'ı indirerek, siz de arkadaşlarınızla 2. Dünya Savaşı hissi yaşayabilirsiniz. Tankınızı, silahınızı veya uçağınızı seçin, oyun modlarına giriş yapın ve savaşmaya başlayın!

Beasts of Steel Sistem Gereksinimleri