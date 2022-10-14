E-ticaret platformunu yönetmek isteyen kullanıcılar için tasarlanan BigCommerce, oldukça avantajlı gözüküyor.

Abdullah Yılmaz - 25 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mobil cihazlardan e-ticaret platformunu yönetmek isteyen işletmeler için tasarlanan uygulama birçok özellik ile karşımıza gelmektedir. Günümüzde artık ticaret evrimleşmiş ve yeni boyutlara geçmiş durumdadır. Öyle ki artık milyonlarca hatta milyarlarca sipariş internet üzerinden verilmektedir.

Bu durumu gören işletmeler sanal dünyaya ayak uydurmak zorunda kalmıştır. Örneğin: İlerleyen yıllarda yapay zekanın gelişmesi ile kıyafetler uygulama üzerinden de denenebilecek ve e-ticaret yeni bir boyut kazanacaktır. E-ticaret platformunu yönetmek isteyen kullanıcılar sade basit arayüze sahip bir uygulama aramaktadır. Bu uygulamalar arasında bulunanlardan biri de BigCommerce'dir.

BigCommerce İndir

BigCommerce indirdiğinizde mağazanızın siparişlerini, oluşan trendleri zamanlara göre bölüp istatistiksel olarak görebileceğiniz bir fırsat ile karşınıza gelmektedir.

E-ticaret’de önemli olan şeylerden biri de müşteri yönetimidir. BigCommerce müşterilerinize mesajlar gönderme, aramalar yapma müşteri ayrıntıları gibi birçok işlevi gerçekleştirmenizi sağlamakta. Bunca özelliği tek bir yerden BigCommerce indirip uygulama üzerinden yönetebilirsiniz.

Ayrıca mağazanızın performansını ölçmek e-ticaret için birer vazgeçilmezdir. Trendleri takip edip doğru analizleri ile e-ticaret ilan formunuzu büyütmek istiyorsanız BigCommerce uygulamasını indirip deneyebilirsiniz.

Trend karşılaştırması ile ürünlerimi nasıl pazarlayabilirim? Gibi sorulara yanıt bulabilir. Size nasıl faydalar sağlayabileceğini BigCommerce uygulaması ile görebilirsiniz. Siparişleri ne kadar gelir getirdiği, kazançların hangi ürünlerden sağlandı gibi e-ticaret için vazgeçilmez olan verilere ulaşabilir ve mobil uygulama üzerinden e-ticareti her yerde yönetebilirsiniz.

Instagram tikTok veya e-ticaret siteleri için daha anlaşılabilir ve basit arayüze sahip bir platform gerekmektedir. Çünkü birçok mecrada ticaret yapmanız ve bunları yönetmeniz oldukça zor olacaktır. Ancak, mobil üzerinden BigCommerce uygulaması sayesinde rahatlıkla bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Siz de E-ticaretinizi basit bir şekilde yönetmek ve veri analizi yapmak istiyorsanız BigComemerce uygulamasına bir göz atın.