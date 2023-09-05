Blasphemous 2 size tövbe ettirmek için geldi. Hemen Blasphemous 2 indirin ve bu zorlu oyunu tecrübe edin.

Kemal Tavus - 31 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

The Game Kitchen tarafından geliştirilen ve Team17 tarafından yayınlanan Blasphemous 2, 2023 yılında piyasaya sürüldü. İlk Blasphemous oyunu soulslike seven oyuncuları epey memnun etmişti. Geliştirici ekip de satışlardan memnun olmuş ki ikinci oyunu 4 yıl sonra piyasaya sürdüler.

Blasphemous 2 oldukça nevi şahsına münhasır bir oyun. En iyi soulslike oyunlardan biri olan Blasphemous 2, görselliği ve oynanışı ile oyuncuları etkilemeyi başarıyor. Hristiyan mitolojisinden bol miktarda öğeler içeren bu yapımda ağzınızı açık bırakacak anlar yaşamanız çok olası.

İlk oyuna benzer bir oyun tecrübesi sunan Blasphemous 2 öncekine göre çok daha fazla beğenildi. Gelişmiş ve çok daha iyi hale gelmiş olan dövüş sisteminin bunda payı büyük olmalı.

Blasphemous 2 İndir

Hemen Blasphemous 2 indirin ve “Tövbe Eden"in dönüşünü bizzat deneyimleyin.

Blasphemous 2 Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core 2 Duo E8400 or AMD Phenom II X2 550

: Intel Core 2 Duo E8400 or AMD Phenom II X2 550 Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GT 520, 1 GB or AMD Radeon HD 7470, 1 GB or Intel HD Graphics 4400

: NVIDIA GeForce GT 520, 1 GB or AMD Radeon HD 7470, 1 GB or Intel HD Graphics 4400 Depolama: 4 GB kullanılabilir alan