Blasphemous 2
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 4000.00 MB
- Üretici The Game Kitchen
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Blasphemous 2 size tövbe ettirmek için geldi. Hemen Blasphemous 2 indirin ve bu zorlu oyunu tecrübe edin.
The Game Kitchen tarafından geliştirilen ve Team17 tarafından yayınlanan Blasphemous 2, 2023 yılında piyasaya sürüldü. İlk Blasphemous oyunu soulslike seven oyuncuları epey memnun etmişti. Geliştirici ekip de satışlardan memnun olmuş ki ikinci oyunu 4 yıl sonra piyasaya sürdüler.
Blasphemous 2 oldukça nevi şahsına münhasır bir oyun. En iyi soulslike oyunlardan biri olan Blasphemous 2, görselliği ve oynanışı ile oyuncuları etkilemeyi başarıyor. Hristiyan mitolojisinden bol miktarda öğeler içeren bu yapımda ağzınızı açık bırakacak anlar yaşamanız çok olası.
İlk oyuna benzer bir oyun tecrübesi sunan Blasphemous 2 öncekine göre çok daha fazla beğenildi. Gelişmiş ve çok daha iyi hale gelmiş olan dövüş sisteminin bunda payı büyük olmalı.
Blasphemous 2 İndir
Hemen Blasphemous 2 indirin ve “Tövbe Eden"in dönüşünü bizzat deneyimleyin.
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Oldukça eskiye dayanan bir oyun türü olan Metroidvania, sıkı oyuncuların çok iyi bildiği bir janr. Oyunlarla yeni tanışan pek çok kişi ise ya henüz hiç Metroidvania oyunu oynamamış oluyor ya da oynadığı bazı oyunların bu türe ait olduğunun farkında değil.
Blasphemous 2 Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core 2 Duo E8400 or AMD Phenom II X2 550
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 520, 1 GB or AMD Radeon HD 7470, 1 GB or Intel HD Graphics 4400
- Depolama: 4 GB kullanılabilir alan
İlk oyuna göre gelişmiş dövüş sistemi
Etkileyici piksel grafikler
Zorlu ama keyifli oyun yapısı
Alt metni ve sembolizmi ağır bir yapım