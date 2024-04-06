Blight: Survival ile bambaşka bir Orta Çağ oyunu bizleri bekliyor. Zombilerle dolu bu dünyada kılıcımız kalkanımız ve okumuzla ayakta kalmaya çalışıyoruz.

Kemal Tavus - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Haenir Studio tarafından geliştirilen ve yayınlanan Blight: Survival için henüz bir çıkış tarihi paylaşılmadı. Oldukça iyi gözüken bir oyun olan Blight: Survival Orta Çağ’da geçen bir hayatta kalma ve zombi oyunu. Her bakımdan çok gerçekçi gözüken bir oyun olan Blight: Survival ağır ve oturaklı bir oyun gibi.

Oyun bitmek bilmeyen bir savaşın içindeki iki umutsuz krallık arasında, kimsenin olmadığı topraklarda geçiyor. Bir tarafta ölenlerin kalıntılarından yeni bir Blight türü ortaya çıkmıştır. Dökülen kanla beslenen ve güçlenen bu hastalık hızla yayılır ve insanları canavara dönüştürür. Bizim de görevimiz Blight’ı yok etmek.

Blight: Survival İndir

Blight: Survival indirilmeye açık değil ancak oyunun Steam sayfasına giderek Blight: Survival’ıistek listenize ekleyebilirsiniz.

Blight: Survival Sistem Gereksinimleri