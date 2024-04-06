Blight: Survival
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 19.53 GB
- Üretici Haenir Studio
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Blight: Survival ile bambaşka bir Orta Çağ oyunu bizleri bekliyor. Zombilerle dolu bu dünyada kılıcımız kalkanımız ve okumuzla ayakta kalmaya çalışıyoruz.
Haenir Studio tarafından geliştirilen ve yayınlanan Blight: Survival için henüz bir çıkış tarihi paylaşılmadı. Oldukça iyi gözüken bir oyun olan Blight: Survival Orta Çağ’da geçen bir hayatta kalma ve zombi oyunu. Her bakımdan çok gerçekçi gözüken bir oyun olan Blight: Survival ağır ve oturaklı bir oyun gibi.
Oyun bitmek bilmeyen bir savaşın içindeki iki umutsuz krallık arasında, kimsenin olmadığı topraklarda geçiyor. Bir tarafta ölenlerin kalıntılarından yeni bir Blight türü ortaya çıkmıştır. Dökülen kanla beslenen ve güçlenen bu hastalık hızla yayılır ve insanları canavara dönüştürür. Bizim de görevimiz Blight’ı yok etmek.
Blight: Survival İndir
Blight: Survival indirilmeye açık değil ancak oyunun Steam sayfasına giderek Blight: Survival’ıistek listenize ekleyebilirsiniz.
Blight: Survival Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7 SP1/8.1/10 - 64bit
- İşlemci: Intel Core i5-3470 / AMD FX 4350
- Bellek: 4000 MB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 670 / AMD Radeon HD 7870
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 20000 MB kullanılabilir alan