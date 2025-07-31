Bogos Binted?, en fazla 4 arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bir 3D masa oyunudur.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz Bogos Binted?, eğlenceli ve aksiyonlu bir masa oyunudur. En fazla 4 kişiyle oynayabileceğiniz bu oyunda, farklı mini oyunları deneyimleyecek ve arkadaşlarınıza karşı galip gelmeye çalışacaksınız. Zekanızla, kurnazlığınızla ve blöfünüzle tüm oyunları kazanmaya çalışın.

Uzay temalı Bogos Binted?, eğlenceli bir ortamda oyunculara masa oyunu deneyimi sunmaktadır. Dört farklı oyun arasından size en güzel geleni oynamaya başlayabilir ve kazanmak için elinizden gelen her şeyi yapabilirsiniz.

Oyunların tamamı, kaderi oyuncuların ellerine bırakıyor. İster yalan isterseniz de doğru söylüyor olun; herkes oyunu kazanabilir, blöf yapabilir ve arkadaşlarını kandırmaya çalışabilir. Amacınız, doğru kişiyi bulmak ve elemektir.

Bogos Binted? İndir

Arkadaşlarınızla hem eğlenip hem de sinir krizi geçirebileceğiniz Bogos Binted?, görsel ve oynanış açısından mükemmel bir deneyim sunmaktadır. Oyunlardaki animasyonlar, modellemeler ve efektler tatmin edici bir şekilde tasarlanmıştır.

Siz de Bogos Binted? indirin ve bu mükemmel masa oyununu arkadaşlarınızla birlikte deneyimleyin!

Bogos Binted? Sistem Gereksinimleri