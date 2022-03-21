Bozuk paraları hızlı ve güvenilir bir şekilde hesaplamak için ideal.

Berk Demirci - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bozuk Para Hesapla uygulaması, bozuk paraların gramaj mantığı ile tartılması sistemi üzerine çalışır.

Bozuk paraları tarttığınızda elde ettiğiniz sonuca göre elinizde söz konusu bozuk paralardan kaç adet bulunduğunu ve bunların ne kadar ettiğini kullanıcılara gösterir. Şu an için yalnızca Türk Lirası üzerinden hesaplama yapmaya imkan sunan uygulama, ilerleyen zamanlarda alacağı güncelleme ile yabancı para birimlerinde de aktif bir şekilde hesaplama yapabilecek.

Bozuk Para Hesapla APK Özellikleri

Türkçe,

Basit içerikler,

Detaylı grafikler,

Raporlama,

Ücretsiz

Gram hesaplama mantığı ile çalışan bu uygulamayı kullanarak elinizdeki bozuk paraların miktarını en hızlı şekilde hesaplayabilir ve vakit kaybetmekten kurtulabilirsiniz. Basit bir kullanım içeriğine sahip olan başarılı mobil uygulama Android platformuna özgü olarak geliştirildi ve yayınlandı. Grafikleri pek başarılı olmasa da kullanıcılar tarafından beğenilen mobil yapım, Google Play üzerinden ücretsiz olarak indirilip kullanılabiliyor.