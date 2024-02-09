Brain Test 4 APK'da, zorlu bulmacaları çözün ve son seviyeye kadar zekanızı zorlayın.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Tüm yaşlara uygun bir yapıyla karşımıza çıkan Brain Test 4 APK, kullanıcıların verile bulmacaları çözmeye çalıştığı bir zeka oyunudur. Bu oyunda, verilen senaryolara göre sorunu çözmek ve seviyeleri tamamlamak gerekiyor. Nasıl mı? Verilen görsellerde bazı sorunlar ve yapılması gereken görevler bulunuyor. Görevlerden bazıları ise; turşu kapağını açmak için gerekli aleti seçmek, birini uyandırmak için yollar aramak ve yenilebilecek olan en iyi yemek tabağını seçmek gibi pek çok bulmaca bulunuyor.

Bulmacaların farklılığını zaten anlamışsınızdır. Bu tarz yüzlerce seviye bulunan Brain Test 4 APK'da, verilen görevleri yapmak için zekanızı kullanın ve sorunları çözün. Her yaş grubunun oynayabileceği ve özel olarak çocukların bu oyunu oynayarak zekalarını geliştireceği kuvvetle muhtemeldir. Verilen gerçek hayattaki görevler, çocukların da bu tarz olaylarda neler yapması gerektiğinin bilgisini verir.

Brain Test 4: Çılgın Mahalle APK İndir

Yüzlerce seviye ve zorlu bulmacalara sahip olan Brain Test 4 APK'yı indirerek, siz de akıllı telefonlarınıda bulmaca keyfi yaşayabilirsiniz. Farklı farklı yüzlerce bulmacayı çözün, görevleri başarıyla tamamlayın ve oyunun son noktasına kadar ulaşın.

Brain Test 4 Oyunu Özellikleri