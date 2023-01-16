Breakout 13, film izlerken hikayeyi değiştirebileceğiniz aynı zamanda canlandırabileceğiniz bir oyundur.

Abdullah Yılmaz - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Günümüzde sinematik oyunlar çok az bulunmakta. Öyle ki birçok kişinin sevdiği oyunlar arasında yer alan sinematik oyunlar, özellikle kullanıcının oyunu şekillendirdiği için baya ilgi çekmektedir. Breakout 13, Kore'de geçen bir sinematik oyundur.

Breakout 13 İndir

Bir grup genci konu alan oyun, ıslahevine göndermeleriyle başlayan hikayeyi anlatmaktadır. Gençler bir takım zorluklar yaşarken şiddete de maruz kalmaktadır. Onlar için kaçmaktan başka bir çare yok gibi duruyor.

İşlenge aletleri bağlanmış Kore gençleri bir şekilde kaçmak istemektedir. Ancak sanılanın aksine bulundukları yerden kaçmak kolay olmayabilir. Kaçmak için araştırma yapmaları gerektiğini de söylemeden geçmeyelim.

Siz de bir kabusun içinden kaçmak ve Kore'li gençlere yardımcı olmak istiyorsanız Breakout 13 indirebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken noktalardan biri de korkularla yüzleşmenizdir. Som olarak oyunun Türkçe dil desteği bulunmamakta ve sadece İngilizce ve Çince dil desteklerinin bulunduğunu belirtmeden geçmeyelim.

Breakout 13 Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel i5

Intel i5 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 15 GB