Buckshot Roulette, karanlık yapısı ve Rus Ruleti oynanış moduyla karşımıza çıkıyor. Oyuncular, maskeli dağıtıcıya karşı mücadele eder ve 12 kalibrelik pompalıyla kaderini belirler. Peki siz ne kadar dayanabilirsiniz?

Berkcan Aktürk - 28 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hayatınızı ortaya koyduğunuz Buckshot Roulette oyununda, rakibize karşı Rus Ruleti oynayın ve karanlık atmosferi sayesinde aksiyon dolu bir deneyim yaşayın. Normal bir tabanca yerine 12 kalibrelik pompalıyla oynanan bu oyunda, zar atın ve kaderinizi belirleyin.

15 ila 20 dakika arasında süren karşılaşmalar, yoğun bir karanlığı beraberinde getiriyor. Karanlık dağıtıcıların yer aldığı bu gece kulübünde turnuvalara katılın ve dağıtıcıya karşı üç tur oynayın. Oyunda şu an herhangi bir online mod bulunmadığı için sadece çevrimdışı oynayabilirsiniz.

Buckshot Roulette'de, İki farklı oyun modunda şansınızı deneyerek adeta bir kumar yarışına girin. Ne kadar dayanabileceğinizi görmek için karşınızdaki maskeli karaktere karşı mücadele edin ve hem atmosferden hem de özel olarak hazırlanmış olan film müziklerinden fazlaca etkilenin.

Buckshot Roulette İndir

Tek başınıza oynayıp fazlasıyla keyif alacağınız Buckshot Roulette'i indirerek, siz de Rus Ruleti oynayarak kaderinizi belirleyin ve şansınızı en son noktaya kadar zorlayın. Grafik ve oynanış açısından herhangi bir problemi bulunmayan bu oyunda, sadece online mod eksik gibi gözüküyor. Oyuncular, tek oyunculu modun yanı sıra online modlarda daha da keyif alacaktır.

Buckshot Roulette Sistem Gereksinimleri