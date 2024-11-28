2-6 oyuncuya kadar oynayabileceğiniz Bunker Invaders, Çevrimiçi eşli korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bunker Invaders oyunu, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz çevrimiçi eşli korku oyunudur. Bunker yöneticileri tarafından işe alınarak, sığınaktaki sorunları giderme görevine atanıyorsunuz. Sığınakta bulunan yaratıklar sürekli sorun çıkarmaktadır. Yaşam kaynaklarını ve iş makinelerini kullanılamaz hale getiren yaratıklar, her zaman karşınıza çıkabilir ve sizleri öldürebilir.

Üç günlük iş başvurusunu kabul ediyorsunuz ve sadece üç gün çalışacaksınız. Günler botunca sorunlu aletleri tamir etmeli, ganimetler toplamalı ve sığınağı ayakta tutmalısınız.

Üçüncü günün sonunda yöneticiler sizden çalıştığınızın kanıtı olan ücretleri beklemektedir. Aksi taktirde Bunker'daki son gününüz olabilir.

Bunker Invaders İndir

Oyun içi sesli sohbeti içerisinde barındıran Bunker Invaders, 2-6 oyuncuya kadar çevrimiçi oynanabilmektedir. Arkadaşlarınızla sesli bir şekilde oynayın, tamir işlerini yardımlaşarak yapın ve Bunker NPC'leriyle etkileşime girin.

Korkunç canavarlardan kaçın, işinizi tamamlayın ve günleri tamamlamaya çalışın. Siz de Bunker Invaders indirin ve arkadaşlarınızla eşli korku deneyimi yaşayın!

Bunker Invaders Sistem Gereksinimleri