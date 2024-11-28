Bunker Invaders
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1.95 GB
- Üretici Kelecik
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2-6 oyuncuya kadar oynayabileceğiniz Bunker Invaders, Çevrimiçi eşli korku oyunudur.
Bunker Invaders oyunu, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz çevrimiçi eşli korku oyunudur. Bunker yöneticileri tarafından işe alınarak, sığınaktaki sorunları giderme görevine atanıyorsunuz. Sığınakta bulunan yaratıklar sürekli sorun çıkarmaktadır. Yaşam kaynaklarını ve iş makinelerini kullanılamaz hale getiren yaratıklar, her zaman karşınıza çıkabilir ve sizleri öldürebilir.
Üç günlük iş başvurusunu kabul ediyorsunuz ve sadece üç gün çalışacaksınız. Günler botunca sorunlu aletleri tamir etmeli, ganimetler toplamalı ve sığınağı ayakta tutmalısınız.
Üçüncü günün sonunda yöneticiler sizden çalıştığınızın kanıtı olan ücretleri beklemektedir. Aksi taktirde Bunker'daki son gününüz olabilir.
Bunker Invaders İndir
Oyun içi sesli sohbeti içerisinde barındıran Bunker Invaders, 2-6 oyuncuya kadar çevrimiçi oynanabilmektedir. Arkadaşlarınızla sesli bir şekilde oynayın, tamir işlerini yardımlaşarak yapın ve Bunker NPC'leriyle etkileşime girin.
Korkunç canavarlardan kaçın, işinizi tamamlayın ve günleri tamamlamaya çalışın. Siz de Bunker Invaders indirin ve arkadaşlarınızla eşli korku deneyimi yaşayın!
Bunker Invaders Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-7400 CPU @ 3.00GHz ; Shader Model 5
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 2 GB kullanılabilir alan