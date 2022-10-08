Sonsuz motosiklet oyunu Cafe Racer APK ile yarışlarda hüneri göster. Birçok motosiklet seçeneği seni bekliyor.

Abdullah Yılmaz - 50 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hepimizin sevdiği yarış oyunları stres atmak için birebirdir. Eğlencenin doruklarına vuracağınız Cafe Racer APK puanlarınızı yükseltmeniz için hızlı sürmenizi istiyor. Öyle ki ”ne kadar hızlı sürersen bir o kadar puanlarınız hızlı yükselir” demekte.

Cafe Racer APK İndir

Birçok yarış oyunu arasında en iyilerini seçmek oldukça zor. Özellikle sonsuz bir yarış oyunu arıyorsanız. Cafe Racer APK sonsuz bir motosiklet yarış oyunu olmakla kalmayıp, küçük bisikletlerden canavar motorlara kadar seçenek sunuyor.

Cafe Racer APK indirdiğinizde fark edeceksiniz ki diğer motosiklet oyunlarından farklı olarak birçok haritası mevcut. Kırsallardan çöllere, çöllerden şehirlere kadar hünerinizi göstereceğiniz oyun, 100 KM hız ve üzeri yakın geçişlerde ekstrada puan verdiğini söylemeden geçmeyelim.

Grafikleri harika olan Cafe Racer APK aynı zamanda gün batımında araçlarınızın fotoğraflarını çekmenizi sağlıyor. Bu sayede oyunda yaşadığınız efsane maceralardan sonra harika anları kayıt edebileceğinizi belirtelim.

Cafe Racer APK’nin motosikletlerini modifiye edebileceğinizide söylemeden geçmeyelim. Hatta motorsiklet çerçevesini bile boyayabilirsiniz. İki aracın arasında dikkatli bir şekilde geçmeniz gerektiğini motor severler zaten biliyordur.

Ücretsiz motosiklet oyunu Cafe Racer APK kolay bir oyun dinamiği ile gelmektedir. Oyunun dezavantajlarından biri de online modu olmaması. Öyle ki online modu bulunsaydı, birçok motor sever aynı arenada yarışa bilir ve efsane anlar yaşıyabilirdi. Motorlar çok iyi olmuş. Ancak, daha fazla modun gelmesi gerektiği kanâtindeyiz.

Hız duygunuz varsa araba yarışı oyunları yerine motosiklet yarışı oyunlarını tercih edebilirsiniz. Motosiklet sürmeyi seven takipçilerimiz mobil motor sürme oyunu arıyorsa Cafe Racer APK’ye bir şans verebilir.