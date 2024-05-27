Sıra tabanlı strateji oyunu olan Capes'te, kendi takımınızı kurun ve şehirdeki tüm düşmanları öldürerek görevlerinizi yerine getirin.

Berkcan Aktürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Süper güçlerin yasaklandığı şehirde, süper kahramanlarınızı hayatta tutmalı ve düşmanlarınızı alt etmelisiniz. Şehri geri almak ve tekrardan söz sahibi olmak için kahramanlarınızı eğitin, stratejinizi belirleyin ve sıra tabanlı savaşlara katılın. Capes, bir dizi görevin üzerine oluşturulmuş bir sıra tabanlı strateji oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

İster ana görevleri yapın, isterseniz de yan görevleri yaparak daha uzun bir oyun deneyimi yaşayın. Oynanış açısından basit bir yapıda olan Capes'te, kendi kahraman grubunuzu oluşturmalı ve gitgide yeni süper kahramanları aranıza katmalısınız. İşte tam da bu sırada yan görevlerin önemi ortaya çıkıyor. Tüm görevlerinizi yerine getirerek, daha fazla kahramanın kilidini açabilirsiniz.

Her kahramanın benzersiz özellikleri bulunuyor. Sırayla oynanan bu savaşta, hem takımınızı iyi oluşturmalı hem de iyi pozisyon almalısınız.

Capes İndir

Her görevde kullanabileceğiniz 4 adet kahraman seçeceksiniz. Elinizde bulunan kahramanların yeteneklerine ve güç yüzdesine bakarak hangilerine karar vereceğinizi az da olsa kestirebilirsiniz. Bazen az hasar vuran kahramanlar bile sizin için iyi olacaktır. Takımınızın tümünü birbiriyle uyumlu bir şekilde inşa edin ve güçlerini gitgide yükseltin.

29 Mayıs 2024 tarihinde oyunculara sunulacak olan Capes'i indirerek, siz de takımınızı kurabilir ve şehri tekrardan elinizin altına alabilirsiniz. Grafikleri, oynanışı ve savaş mekanikleriyle mükemmel bir deneyim sunan Capes, şimdiden oyuncuların beğenisi toplamışa benziyor.

Capes Sistem Gereksinimleri