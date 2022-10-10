Çevrim içi araba sürme oyunu Car Driving Online APK birçok oyun modu ile karşımıza geliyor. Ateş çemberlerinden atlayacağınız maceralar sizi bekliyor.

Abdullah Yılmaz - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Araba sürmek isteyenler için Car Driving Online APK'ye göz atabilir. Öyle ki birçok farklı türde arabanın bulunduğu bu oyunda, aynı zamanda birçok farklı modda bulunmaktadır. Örneğin: Ateş çemberinden atlama, drift yapma, diğer kişilerle online yarışma, taksi kullanma ve daha fazlası.

Car Driving Online APK İndir

Gerçekçi grafiklere sahip çevrim içi mobil araba yarışı oyunu arıyorsanız Car Driving Online APK oyununa şans verebilirsiniz. Oyun dinamiği, yüksek grafikler, eğlenceli modlar bir araba yarışı için olmazsa olmaz modlar arasında yer almaktadır.

Kendi karakterinizi oluşturabileceğiniz ve geliştirebileceğiniz oyun, gerçek hayattaki şehirlerden esinlenilerek haritalar sunmaktadır. Bu şehirler arasında şu an için Jakarta ve Yeni Delhi bulunmakta.Oyunun öne çıkan özellikleri arasında araçların motorlarını güçlendirmek, modifiye etmek ve birçok arabanın bulunmasıdır.

Öyle ki kamyon, spor arabalar, jeepler gibi çeşitli arabalar Car Driving Online APK’de mevcuttur. Car Driving Online APK bir arabada değiştirilmek istenen ne varsa değiştirme yani modifiye etme özelliğini sunuyor. Çok oyunculu modda rakiplerinize halt edebileceğiniz ve modifiye ettiğiniz arabalarla sahada hünerlerinizi gösterebileceğiniz Car Driving Online APK, çevrim içi araba sürme oyunları arasında yer almaya hak kazanmış gibi duruyor.

Bir diğer özellik ise oyunun serbest dolaşma, park etme, ateşli çemberden atlama gibi birçok modunun bulunması birden fazla araba yarışı oyununun bir arada toplanmasını sağlar. Buradan yola çıkarak birçok araba oyunundan daha iyi olduğunu görebiliriz.