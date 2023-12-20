Car Simulator 2 APK'da, isterseniz arkadaşlarınızla isterseniz de tek başınıza açık dünyada gezinebilir veya çeşitli modlara katılabilirsiniz.

Berkcan Aktürk - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Akıllı telefonlarınızda oynayabileceğiniz gerçekçi araba simülasyonları arasında yer alan Car Simulator 2 APK'da, online olarak arkadaşlarınızla yarışabilir ve tüm şehri keşfedebilirsiniz. Bu tarz simülasyon oyunları pek çok özelliği ile birlikte aynı yapıyı üzerlerinde taşıyor. Diğer simülasyon oyunlarında olduğu gibi bu oyunda da, aracınızı seçin, yükseltin ve büyük garajlara sahip olun. Tabii ki tüm bunları yapmak için oyun içi paraları elde etmek zorundasınız.

Ücretsiz olarak arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bu oyunda, 3D açık dünyayı ve çeşitli oyun modlarını deneyimleyebilirsiniz. Mücadeleler, arcade maçlar ve adrenalin dolu yarışları birinci veya üçüncü kişi perspektifiyle oynayabilirsiniz.

Car Simulator 2 APK İndir

Oyun modlarına ve araç yükseltmelerine değindiğimize göre, artık oynanışa ve fizik sistemine bakabiliriz. Oyunu birinci ve üçüncü kişi modunda oynayabilirsiniz. Direksiyon görünümüyle oynarken, 360 derece kamerayla birlikte araç içine göz atabilirsiniz.

Tatmin edici kontrolleri ve fiziğiyle, mobil kullanıcılar için oynanabilir bir yapıya sahip. Ayrıca online oynanabilirliği de sayılacak diğer artılarındandır. İstediğiniz zaman arkadaşlarınızla bağlantı kurarak yarışlara katılabilir veya şehir içinde gezintiye çıkabilirsiniz. Eğer bu tarz simülasyon oyunlarından hoşlanıyorsanız Car Simulator 2 APK indirin ve yüzlerce araba dolu garajın sahibi olun.

Car Simulator 2 Özellikleri