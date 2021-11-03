Car Simulator M5 APK Android, araba simülatörü oyunudur. Araba simülasyon oyunu ücretsizdir ve internetsiz/online oynama seçeneği sunar.

Erkan Calp - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Car Simulator M5 APK Android oyun, gerçek araba sürme deneyimi yaşatan araba simülatörü, araba simülasyon oyunu sevenlerin dikkatini çekecek yapımlardan biri. Geliştiricinin Alman araba simülatörü olarak tanımladığı Car Simulator M5, online ve internetsiz oynama seçeneği sunuyor.

Car Simulator M5 APK İndir

German Car Simulator, online mod da sunan gerçek fizik motoru yarış oyunu ve simülatörüdür. Bu sürüş araba simülatörü 3D, gerçekçi araba hasarı ve doğru sürüş fiziği sağlar. Ücretsiz araba oyununda spor arabalar sürecek ve hatta drift yapacaksınız. Belli kurallara göre düzenlenen yarışlardan sıkıldınız mı? Yarışları kendi kurallarınıza göre düzenleyin. Müziği açın ve gazı kökleyin!

Car Simulator M5 APK oyun, altı farklı oyun modu içerir:

Şehir (serbest sürüş) - Kentsel şehir modunda şehir trafiğinin içindesiniz. Şehir (online) - Oyuncularla şehirde çok oyunculu (multiplayer) mod Liman (serbest sürüş) - Limanda serbest sürüş modu Liman (online) - Limanda çok oyunculu (multiplayer) mod Havaalanı (serbest sürüş) - Havaalanında serbest sürüş modu Havaalanı (online) - Havaalanında çok oyunculu (multiplayer) mod

Car Simulator M5 Android araba oyununda en iyi olmak için ipuçları:

Virajlarda hızlanmayın! Sürüş için en uygun görünümü seçmek için kamera ayarlarını kullanın. İnteraktif ipuçlarına dikkat edin. Benzin istasyonunda aracınıza benzin almayı unutmayın. Rahatınız için sürüş esnasında kapıları kilitli tutun. Araç içinin 360 derecelik görünümüne sahipsiniz. Arabadan çıkmak için kokpitten görünümü seçin. Trafik kurallarına uyun. Online modu seçin ve dünyanın her yerinden gerçek oyuncularla çevrimiçi oynayın.

Car Simulator M5 APK Android oyun özellikleri