Carnival Hunt
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 9.77 GB
- Üretici Beer Night Studio
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Çok oyunculu korku oyunu deneyimi yaşayabileceğiniz Carnival Hunt oyununda, arkadaşlarınıza karşı oynayın ve hayatta kalmaya çalışın.
Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz eğlenceli korku oyunları arasında yer alan Carnival Hunt, diğer korku oyunlarından kendisini ayırıyor. Bu korku oyununda iki farklı ekip olarak oynuyorsunuz. Tek bir ekip olarak değil, bir ekip korkuturken diğer ekip ise görevleri tamamlamaya çalışıyor.
Birinci şahıs bakış açısında oynanabilen Carnival Hunt'ta, canavara yakalanmadan tüm görevleri yapın ve hayatta kalmaya çalışın. Ekibinizden bir kişi karnaval canavarı rolüne bürünmektedir. Arkadaşınıza yakalanmadan oyunu bitirin ve her yeni oyunda farklı bir deneyim yaşayın.
Her bir oyuna başlarken farklı olay örgüleriyle karşı karşıya kalacaksınız. Bu sayede tekrar oynanabilirliği yüksek bir korku oyunu deneyimi yaşayabileceksiniz. Arkadaşlarınızla oyun içerisindeki sesli sohbetten yararlanarak iletişim kurun ve canavara asla yakalanmadan bulmacaları çözün.
Carnival Hunt İndir
Henüz daha piyasaya sürülmemiş olan bu oyun, ileriki günlerde Steam kütüphanesinde yerini alacaktır. Eğer siz de çok oyunculu korku oyunlarından zevk alıyorsanız, Carnival Hunt indirin ve arkadaşlarınıza karşı rakip olun.
Carnival Hunt Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 veya üzeri
- İşlemci: 2,0 GHz Çift Çekirdekli veya benzeri
- Bellek: 4GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 960 veya benzeri
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 10 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: Bu oyun oyun içi iletişime bağlı olduğundan mikrofon bulundurmanızı önemle tavsiye ederiz.
Steam istemcisi, 1 Ocak 2024'ten itibaren yalnızca Windows 10 ve üstünü destekleyecektir.