Çok oyunculu korku oyunu deneyimi yaşayabileceğiniz Carnival Hunt oyununda, arkadaşlarınıza karşı oynayın ve hayatta kalmaya çalışın.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz eğlenceli korku oyunları arasında yer alan Carnival Hunt, diğer korku oyunlarından kendisini ayırıyor. Bu korku oyununda iki farklı ekip olarak oynuyorsunuz. Tek bir ekip olarak değil, bir ekip korkuturken diğer ekip ise görevleri tamamlamaya çalışıyor.

Birinci şahıs bakış açısında oynanabilen Carnival Hunt'ta, canavara yakalanmadan tüm görevleri yapın ve hayatta kalmaya çalışın. Ekibinizden bir kişi karnaval canavarı rolüne bürünmektedir. Arkadaşınıza yakalanmadan oyunu bitirin ve her yeni oyunda farklı bir deneyim yaşayın.

Her bir oyuna başlarken farklı olay örgüleriyle karşı karşıya kalacaksınız. Bu sayede tekrar oynanabilirliği yüksek bir korku oyunu deneyimi yaşayabileceksiniz. Arkadaşlarınızla oyun içerisindeki sesli sohbetten yararlanarak iletişim kurun ve canavara asla yakalanmadan bulmacaları çözün.

Carnival Hunt İndir

Henüz daha piyasaya sürülmemiş olan bu oyun, ileriki günlerde Steam kütüphanesinde yerini alacaktır. Eğer siz de çok oyunculu korku oyunlarından zevk alıyorsanız, Carnival Hunt indirin ve arkadaşlarınıza karşı rakip olun.

Carnival Hunt Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 veya üzeri

İşlemci: 2,0 GHz Çift Çekirdekli veya benzeri

Bellek: 4GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 960 veya benzeri

DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

10 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: Bu oyun oyun içi iletişime bağlı olduğundan mikrofon bulundurmanızı önemle tavsiye ederiz.

Steam istemcisi, 1 Ocak 2024'ten itibaren yalnızca Windows 10 ve üstünü destekleyecektir.