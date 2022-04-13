Carroll ile farklı windows kullanıcılarına farklı çözünürlükler atayabilirsiniz.

Can Erdil Şentürk - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Yazılım dünyası her geçen gün büyümeye devam ederken birbirinden farklı yazılımlarda karşımıza çıkmaya devam ediyor. Pek çok alanda üretilen yazılımlar insanların işlerini kolaylaştırmaya devam ediyor. Windows platformu için yayınlanan ve tamamen ücretsiz olarak indirilen Carroll, farklı Windows kullanıcıları oluşturup bu kullanıcılara da farklı görevler atamayı kolaylaştırıyor. Windows, farklı kullanıcılar oluşturmamıza ve çoğu ayarları bu kullanıcılara göre ayarlamamıza imkan tanımakta. Fakat ekran çözünürlüğü saklanan bu ayarların dışında kalmakta.

Carroll Özellikleri

İngilizce dil seçeneği,

Basit kullanım,

Farklı Windows kullanıcıları oluşturma,

Detaylı görevlendirme,

Yüksek çözünürlük,

Eğer aynı bilgisayarı farklı kişiler farklı çözünürlüklerde kullanılıyorsa hesabınızı her açtığınızda çözünürlük değiştirmek bir süre sonra canınızı sıkabilir. Fakat Carroll ile çözünürüğü bir defaya mahsus olarak kaydederek sonraki hesap açılışlarınızda otomatik olarak değişmesini sağlayabilirsiniz. Windows sürümü ile kullanıcıların beğenisini kazanan başarılı uygulama, kullanıcıların hesap açılışlarını otomatik bir hale getiriyor.

Carroll İndir

Sadece Windows platformunda kullanılan Carroll basit yapısı ile birlikte her kullanıcıya hitap ediyor. Kullanıcılara yüksek çözünürlük sunan uygulama, farklı ekran çözünürlükleri ile kullanıcıların imdadına yetişiyor. Oluşturulan Windows hesaplarına farklı görevler tanımlama fırsatı veren uygulama, İngilizce dil seçeneğine sahip. Düşük dosya yapısı ile bilgisayarlarınızda fazla yer kaplamayacak olan uygulama basit bir araç olarak Windows platformunda rol alıyor. Dileyen kullanıcılar ücretsiz olarak uygulamayı indirebilir ve kullanmaya başlayabilirler.