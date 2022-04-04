SBright ekran parlaklığınızı ayarlamanıza olanak tanıyan kullanışlı bir uygulamadır.

Can Çevrim - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

SBright ekran parlaklığını monitör ayarlarını karıştırmadan azaltmak veya arttırmak isteyen kullanıcılar için tasarlanmış kullanışlı bir araçtır. Windows platformu için ücretsiz olarak indirilen ve kullanılabilen başarılı uygulama sayesinde, cihazınızın ekran parlaklığını ayarlayabilecek, dilediğiniz zaman güç tasarrufu yapabileceksiniz.

SBright Özellikleri

Ücretsiz,

Basit ve kullanışlı,

Windows sürüm,

Monitör parlaklık ayarlarını kolayca yapabilmeleri için kullanıcılara basit bir kontrol paneli sunan programın ayarlarını Windows tepsisi üzerindeki simgesi üzerinden yapabilirsiniz. Basit ve kullanışlı yapısı ile beğenileri toplayan başarılı uygulama, ücretsiz yapısı ile beğenileri toplamaya da devam ediyor.

Kurulum gerektirmeyen bu ücretsiz program aracılığıyla parlaklık ayarlarını değiştirebileceğiniz gibi tek bir tıklamayla ekran koruyucusunu da devreye sokabilirsiniz.

SBright İndir

Ücretsiz olarak yayınlanan Sbright ile Windows bilgsayarınızın ekran parlaklığını ayarlayabileceksiniz. Uygulamayı hemen indirip güvenle kullanmaya başlayabilirsiniz.