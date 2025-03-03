Catly, kedilerle birlikte açık dünyada keşif, inşa ve macera sunuyor. Hemen indirerek hayalinizdeki adayı inşa edin ve sevimli dostlarınızla eğlenceli anlar yaşayın!

Kemal Tavus - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

SuperAuthenti tarafından geliştirilen ve yayınlanan Catly, oyuncuları kedilerle dolu bir açık dünya macerasına davet ediyor. Oyuncular hayallerindeki adayı inşa ederken çeşitli karakterlerle tanışır, kedilere bakar, onları giydirir, tarım yapar, yarışlara katılır, kayak yapar ve daha birçok etkinlikle meşgul olurlar. Kısacası Catly, kedilerle ve neşeyle dolu bir açık dünya macerası sunuyor.

Catly, oyunculara sorunsuz bir açık dünyayı keşfetme imkanı tanır. Resmi sunucular aracılığıyla dünya çapındaki oyuncular, açık dünyada birlikte keşif yapabilir ve iş birliği içinde çalışabilirler. Oyuncular Catly dünyasında karşılaştıkları kedileri kurtarabilir ve evlat edinebilirler. Onlara bakarak, besleyerek ve oynayarak bağlarını güçlendirebilir, yeni yeteneklerin kilidini açabilir ve en yakın dostları haline getirebilirler.

Tarım yaparak güzel çiçekler yetiştirebilir, malzemeler toplayabilir ve adalarını geliştirebilirler. Kullanımı kolay şablonlar ve araçlar sayesinde, oyuncular kişiselleştirilmiş kıyafetler, mobilyalar, evler ve bahçeler tasarlayabilir ve bunları dünya ve arkadaşlarıyla paylaşabilirler. Zamanla adalarını genişletebilir, yeni evler, mobilyalar ve bahçeler inşa ederek kendileri ve tüylü dostları için konforlu bir cennet yaratabilirler. Kedileriyle birlikte maceralara atılabilir veya arkadaşlarının kedileriyle takım kurarak çeşitli eğlenceli meydan okumaları üstlenebilirler.

Catly İndir

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Catly Sistem Gereksinimleri

Catly sistem gereksinimleri henüz açıklanmadı.