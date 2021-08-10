Bilim kurgu hayatta kalma oyunu Chernobylite, PC oyuncuları için Steam'de!

Erkan Calp - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Chernobylite, bilim kurgu temalı hayatta kalma korku rpg oyunu. Çernobil’in Yasak Bölgesi’nin hiper gerçekçi, üç boyutlu taranmış çorak arazisinde kendi kederli geçmişinizin gerçeğini ortaya çıkarma arayışınızda doğrusal olmayan bir hikayeyi keşfedin.

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Chernobylite, Farm 51 geliştiricilerine ait bilim kurgu hayatta kalma rol yapma oyunu. Çernobil’in yasaklı bölgesinin ultra gerçekçi, 3D taranmış çorak yerinde geçen oyunda bir fizikçi ve eski Çernobil Santrali çalışanı olan Igor rolünü üstleniyorsunuz. 30 yıl önce nişanlınızın gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasını araştırmak için Pripyat’a dönüyorsunuz. Gerçeği ortaya çıkarma arayışınızda düşman askeri birlikler, başka iz sürenler ve doğaüstü yaratıkların yanı sıra sert ve merhametsiz ortamla mücadele edeceksiniz.

Hayatta kalma, komplo, korku, aşk ve takıntıdan oluşan heyecan verici bir maceraya hazır olun. Korkularınızdan kurtulabilir misiniz?