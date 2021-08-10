Chernobylite
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- Üretici The Farm 51
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Bilim kurgu hayatta kalma oyunu Chernobylite, PC oyuncuları için Steam'de!
Chernobylite, bilim kurgu temalı hayatta kalma korku rpg oyunu. Çernobil’in Yasak Bölgesi’nin hiper gerçekçi, üç boyutlu taranmış çorak arazisinde kendi kederli geçmişinizin gerçeğini ortaya çıkarma arayışınızda doğrusal olmayan bir hikayeyi keşfedin.
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Chernobylite, Farm 51 geliştiricilerine ait bilim kurgu hayatta kalma rol yapma oyunu. Çernobil’in yasaklı bölgesinin ultra gerçekçi, 3D taranmış çorak yerinde geçen oyunda bir fizikçi ve eski Çernobil Santrali çalışanı olan Igor rolünü üstleniyorsunuz. 30 yıl önce nişanlınızın gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasını araştırmak için Pripyat’a dönüyorsunuz. Gerçeği ortaya çıkarma arayışınızda düşman askeri birlikler, başka iz sürenler ve doğaüstü yaratıkların yanı sıra sert ve merhametsiz ortamla mücadele edeceksiniz.
Hayatta kalma, komplo, korku, aşk ve takıntıdan oluşan heyecan verici bir maceraya hazır olun. Korkularınızdan kurtulabilir misiniz?
- Üs Kurma ve Üretim - Günlük operasyonlarınızı ve yolculuklarınızı planlamak için bir üs kurun. Gadget’lar yapmak, tuzak ve silahlar yapmak veya mevcut ekipmanınızı ihtiyaçlarınıza göre değiştirmek için yerinizi kullanın.
- Kaynak ve Takım Yönetimi - Yoldaşlar hayatta kalmanızın ve yolculuğunuzun devamı için önemli unsurlardır. Her gün kaynakların ve yoldaşlarınıza verdiğiniz görevlerin dikkatlice planlanıp atanmasını gerektirir.
- Gizlilik, Hayatta Kalma ve Çatışma - Bölgede hayatta kalmak kolay değildir, yoldaşlar öldükçe ve kaynaklar tükendikçe her gün yeni zorluklar ortaya çıkar. Gizli saldırılarda açığa çıkmaktan kaçının veya açıkça silahlı saldırıya girin. Tehlike her köşede pusuda bekler.
- Doğrusal Olmayan Hikaye Anlatımı ve Strateji - Hiçbir oynanış yolu birbirinin aynısı değildir. Seçimleriniz gibi hikaye de sizin elinizde. Yoldaşlarınıza güvenip güvenmeyeceğinizi akıllıca seçin, kaynakları hayatta kalmak veya araştırma yapmak için kullanın ve çatışmalarla yüzleşin veya kaçının. Gelecek size bağlı.