Bir tavuğu canlandırdığımız Chicken Journey'de, bulmacaları çözerek parkurları hızlıca tamamlamamız gerekiyor.

Berkcan Aktürk - 33 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

2 boyutlu bulmaca platform oyunu olan Chicken Journey'de, sevimli tavuk kahramanımızla beraber destansı bir maceraya atılıyoruz. Hem bulmaca hem de platform oyunu olan bu oyunda, oyuncuların bulmacaları çözüp zorlu parkurları geçmesi gerekiyor.

Tırmandıkça tırmanın ve bir tavuğun sorabileceği soruların cevaplarını arayın. Parkurlardaki engelleri kolaylıkla atlayarak, yolunuza hız kesmeden devam edin. Yeri geldiğinde bir bloğu taşıyın, yeri geldiğinde ise bir vanayı açarak yolunuzu aydınlatın.

Chicken Journey İndir

Tahmin edebileceğiniz üzere, neredeyse hiç sistemsel bir özellik istemiyor. Chicken Journey, grafikleri ve müzikleri açısından hem basit hem de göze çarpan bir yapıya sahip. Bütün gün dinleyebileceğiniz müzikleri ile birlikte, harika bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz.

İlginç ortamları keşfedin ve yoldaki yeni dostlarınızla karşılaşın. Çeşitli bulmacaları çözün ve oyunu bitirmek adına hızlı hareket edin. Siz de bu rahatlatıcı havayı almak adına Chicken Journey indirin ve basit temalı yapısıyla iyi bir oyun deneyimi yaşayın.

Chicken Journey Sistem Gereksinimleri