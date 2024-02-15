Seçim yaparak krallığınızın kaderini belirlediğiniz Choice of Life: Middle Ages'de, soylu bir adam olmaya giden yolda doğru kartları seçmelisiniz.

Berkcan Aktürk - 36 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz Choice of Life: Middle Ages, Orta Çağ'da geçen bir kart simülatörü oyunudur. Oyunda tek yapmanız gereken seçim yapmak ve hayatta kalmak olacaktır. Orta Çağ dönemindeki zorlukların üstesinden gelemeniz gereken bu oyunda, hastalıklardan, vahşi hayvanlardan ve diğer insanlardan güçlü bir şekilde korunmanız gerekecektir.

Basit bir köylüden soylu bir adama giden bu yolunuzda, kararlarınızın sizin için çok önemli olacaktır. Zaten oyunda karar vermekten başka elinizden bir şey gelmeyecek. Lakin siz kaderinizi belirlemek için akıllıca kartlar seçerek, uçurumlardan kurtulabilir kurtulabilir veya seçimleriniz sayesinde rahat bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz.

Choice of Life: Middle Ages İndir

Bu oyun basit gibi görünse de, iyi bir hikaye örgüsüne ve anlatışına sahiptir. Verdiğiniz seçimlerin neredeyse hepsi oyunda bir etki yaratıyor ve boşu boşuna hiçbir karar vermemiş oluyorsunuz. Bu sayede beklediğiniz hikaye sonunu aklınızdaki gibi oluşturabiliyorsunuz.

Oyunculara yaklaşık üç saatlik bir deneyim sunan Choice of Life: Middle Ages, aslında bu tarz kart oyunlarında olabilecek en makul oynanış süresine sahip diyebiliriz. Çünkü devam ettikçe sıkılmaya ve aynı şeyleri yaptığınız hissine kapıldığınız bu türde, 2-3 saatlik oynanış süreleri kafi denecek seviyededir. Lakin bu süreyi uzatmak istiyorsanız, oyunu birkaç saat daha uzatarak farklı sonları deneyimleyebilirsiniz.

Eğer siz de seçim yapma oyunlarını seviyorsanız, Choice of Life: Middle Ages indirin ve Orta Çağ'daki krallığın geleceği için seçimler yapın.

Choice of Life: Middle Ages Sistem Gereksinimleri