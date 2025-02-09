Cinema Simulator 2025, kendi sinemanızı işlettiğiniz kapsamlı bir simülasyon oyunudur. Hit alan filmleri vizyona sokun, lezzetli atıştırmalıklar hazırlayın ve sinema salonunuzu gitgide büyütün!

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Strateji ve yönetim becerilerinizi sınayacağınız Cinema Simulator 2025, kendi sinema salonunuzu yönettiğiniz bir simülasyon oyunudur. Eğlenceli içerikleri oyunculara sunan bu oyunda, küçük bir sinema salonuyla başlayacak ve film endüstrisindeki isminizi gitgide büyüteceksiniz.

Her hafta onlarca film vizyona girmektedir. Bu filmlerin arasından en iyi seçimleri yapmalı ve kendi salonunuzda gösterime sokmalısınız. Filmlerin hangisinin hit olduğunu bilmek, o haftaki bilet satışınızda büyük ölçüde değişiklik göstermektedir.

Cinema Simulator 2025'te, filmlerinizi seçtikten sonra gösterim tarihlerini belirleyin ve seansların en dolu olduğu zamanları hit filmlere ayırın. İzleyici kitlenizi gitgide daha iyi tanıyabilir ve ilk haftalarda olmasa da sonraki haftalarda daha iyi gösterim sayıları yakalayabilirsiniz.

Cinema Simulator 2025 İndir

Kapsamlı bir sinema işletme simülatörü olarak piyasaya sürülecek olan Cinema Simulator 2025, 17 Şubat 2025'te oyuncularla buluşacak. Sinema biletlerinden, mısırdan, içeceklerden ve lezzetli atıştırmalıklardan para kazanacaksınız. Sadece bilet satmak değil, aynı zamanda farklı hizmetler vererek sinema kapasitenizi daha da artırın.

Her sinema salonunun olmazsa olmazı, huzuru bozmak isteyen izleyicilerdir. Bu izleyicileri tespit ederek uyarın, dışarı atın ve tüm bunları yaparken hızlı olun. Salonunuzdaki diğer müşterilerin kaçmasını istemiyorsanız, düzeni hızlıca sağlamalısınız.

Siz de Cinema Simulator 2025 indirin ve kendi sinemanızı oluşturarak, hit alan filmleri izleyicilerinize sunun!

Cinema Simulator 2025 Sistem Gereksinimleri