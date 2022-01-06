City Island 5 APK Android şehir kurma oyunları arasında oldukça popüler. Şehir kurma oyunu ücretsiz indirilebilir, internetsiz ve internetli (online) oynanabiliyor.

Doğukan ÇAĞLAKPINAR - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android şehir kurma oyunlarından City Island serisinin sonuncusu olarak karşımıza çıkan City Island 5 APK ücretsiz olarak mobil platformda yayınlandı.

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Şehir inşa edin, şehrinizi kurun - Sparkling Society’den yeni bir şehir kurma oyunu olan City Island 5 Tycoon Building Simulation Offline, bir adadan başlayarak sizi küçük bir kasabanın belediye başkanı yapıyor. Dünyayı keşfetmek için zeplininizi gönderin ve yeni şehirler kurmak için güzel yeni adaların kilidini açın. Şehir kurma oyunlarının çoğunda sadece bir şehri yönetirsiniz ancak City Island 5 APK Android oyununda her biri farklı tema ve üzerine bir şehir inşa edeceğiniz yüzeye sahip yeni adalara açılacaksınız. Bu şehir oyunu internetsiz de oynanabiliyor; internet bağlantınız olmadığında da şehrinizi büyütmeye devam edebiliyorsunuz. Mobil cihazlarda en popüler şehir kurma oyunu serisinde milyonlarca oyuncuya katılın!

Bir kasabadan şehre metropole - Şehriniz bir köy olarak küçük başlayacak, şehirleriniz daha fazla bina ve yeni adaların kilidinin açılmasıyla büyüyecek. Şehir simülatörü oyununda her zaman yapacak bir şeyler var, görevler ve bir sürü içerikle dolu. Komşularınızın şehirlerine gidin.

Amacı olan bir şehir inşa edin - Bu simülasyon oyunu ücretsiz, eğlenceli, gündelik, internetsiz oynanabilen şehir kurma oyunları arasındadır. City Island 5 oynarken asla sıkılmazsınız. Kilidi açılacak yüzlerce binanın yanı sıra çok etkileyici hazine sandıkları kazanacağınız düzinelerce görev var. Ada şehrinizi istediğiniz gibi tasarlayabilir, inşa edebilir ve arkadaşlarınızla oynayarak birbirinize yardım edebilirsiniz. Şehir kurma oyunları, kilidi açılabilir çok sayıda harika bina ve ada ile birlikte gelir.

City Island 5 APK son sürüm özellikleri: