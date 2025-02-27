City of Graves, ölümcül salgından sonraki dönemi anlatan bir hayatta kalma korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Unutulmaz bir aksiyon korku macerasına adım atacağınız City of Graves'de, tek başınıza yaratıklara karşı mücadele vermeli ve şehri kurtaracak olan antikoru elde etmelisiniz. Bir salgından sonra gerçekleşen olaylar, şehirdeki tüm insanlığı yok edecek noktaya geldi. Bunu kurtarmak sizin elinizde.

Şehirde yaşayan son asker olarak yaratıklarla savaşın, antikorun peşine düşün ve hayatta kalmaya çalışın. Yaratıklar her an karşınıza çıkabilmektedir. Silahlarınızı kullanarak yaratıkları öldürün, tatmin edici oynanış dinamiklerini deneyimleyin ve unutulmaz korku macerasında yara almadan ilerleyin.

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Basit kontroller, tatmin edici grafikler ve eğlenceli hikaye sayesinde mükemmel bir aksiyon deneyimi yaşayabilirsiniz. Oyunu birinci şahıs kamera modunda deneyimleyecek ve savaşların yanı sıra parkurlar da yapacaksınız.

Haritaların belirli noktalarında yeni silahlar ve mühimmatlar bulacaksınız. Mermiler, otomatik silahlar ve bıçaklar toplayarak envanterinizi genişletin.

Siz de City of Graves indirin ve yaratıklara karşı şehirde ölümcül bir savaş verin!

City of Graves Sistem Gereksinimleri