City Racing 2 APK adrenalin dolu yarışlara ev sahipliği yapıyor.

Doğukan Çağlakpınar - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Adrenalinin ve rekabetin tavan yaptığı City Racing 2 APK, Android platformunda milyonlara ulaşmaya devam ediyor. OYunculara 3D grafik açıları eşliğinde birbirinden farklı yarışlara dahil olma fırsatı veren oyun, eşsiz ses efektlerine sahip. Bünyesinde birbirinden farklı yarış araçlarına da sahip olan yapımda, oyuncular bazen yarışacak bazen de polislerden kaçacak ve onları atlatmaya çalışacaklar. Yapım içerisinde oyuncular kariyer modunu deneyimleyebilecek, birbirinden farklı yarış türlerinde mücadele edebilecek, çeşitli sezon görevlerini başarmaya çalışacaklar.

City Racing 2 APK Özellikleri

1v1 yarışlar,

Zamanlama ve eleme modları,

Çok oyunculu yarışlar,

Seviye sistemi,

Sezon mücadeleleri,

Kilitli onlarca farklı araçlar,

Farklı pist seçenekleri,

Araçları özelleştirme imkanı,

7 farklı şehir,

Ücretsiz,

Oyuncuları gerçek zamanlı yarışlara dahil edecek olan City Racing 2 APK bünyesinde 50 farklı araç modeline ev sahipliği yapacak. Bu araçlar arasında da Porsche, Ferrari ve Pagani gibi ünlü markalar da yer alıyor. 7 farklı şehirde pistlere sahip olan yarış oyununda seviye sistemi de yer alıyor. Oyuncular yarış kazandıkça seviyelerini artırabilecek ve daha iyi yarışçılar ile karşı karşıya gelebilecekler. Yapımda üç farklı yarış modu da yer alıyor. Bu modlar 1v1, eleme ve zamana karşı olarak oyunculara sunuluyor. Ses efektleri ile oyunculara fantastik bir yarış ortamı sunan City Racing 2 APK, ücretsiz yapısı ile de oyuncuların yüzünü güldürüyor. Çeşitli haritalarda yarışacak olan oyuncular puan sıralamasına göre çeşitli listelerde de kendilerini görebilecekler.

City Racing 2 APK İndir

Google Play üzerinde ücretsiz olarak lansmana çıkan City Racing 2 APK, 5 milyon indirmeyi geride bıraktı. Rekabet dolu yapısı ile mobil platformda oyuncuları tatmin eden oyun oyuncu kitlesini de hızla artırmaya devam ediyor. Mobil platformda gerçek zamanlı bir yarış oyunu oynamak istiyorsanız City Racing 2 APK'yı deneyimleyebilirsiniz.