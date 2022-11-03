HTML ve CSS dillerini öğrenmek isteyen kişilerin uğrak noktası olan mobil uygulama Code Hub

Abdullah Yılmaz - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Birçok dilde programlama öğrenebileceğiniz program, kısa bir şekilde programlamayı öğretiyor. Ara ara diğer dillerin de eklendiği Code Hub, HTML5 ve CSS3 öğrenmek için en iyi uygulamalardan olduğunu iddia ediyor.

Code Hub İndir

50 sayfa da bir dil öğrenmek oldukça hoş duruyor. Öyle ki kocaman programlama kitaplarına kıyasla oldukça faydalı olan Code Hub indiren kişiler tarafından oldukça olumlu yorum almış durumdadır.

4 bölümden oluşan 50 ders uygulamanın, birçok kitaptan daha faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü programlama dillerinin kitapları oldukça büyük ve ağır bu nedenle insanlar normal bir kitap gibi yanında taşımamaktadır. Bunun yerine programlama öğrenmek için güncel olan videoları veya uygulamaları tercih etmektedir.

Burada karşımıza Code Hub uygulaması çıkmaktadır. Her ne kadar HTML bir programlama dili olmasada web sitesi yapmak için birer vazgeçilmez zorunluluktur. Bunun nedeni ise HTML olmadan bir web sitesinin kemiklerinin olmayacağıdır. Çevrim dışı bir şekilde çalışabilen Code Hub, internetsiz tüm ortamlarda programlama öğrenmenize olanak tanımaktadır.

Ayrıca sadece bir kitaptan meydana gelmeyen uygulama aynı zamanda videolarla örnek göstermektedir. Bu şekilde teorik eğitimi uygulamalı eğitime çevirebilirsiniz. Uygulamanın diğer uygulamalara kıyasla ücretsiz olduğunu şimdiden söyliyelim.