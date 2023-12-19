Color ASMR APK'da, trend olan karakterleri boyayın ve seviye atlayın. Her yaş grubuna uygun olan bu uygulamada, istediğiniz karakteri seçerek ASMR deneyimi yaşayabilirsiniz.

Berkcan Aktürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Color ASMR APK, Android kullanıcılar için adeta bir boyama kitabı işlevi görür. Popüler yüzlerce karakteri içerisinde barındıran bu uygulamada, istediğiniz kararkterleri boyayın ve ASMR sesleriyle rahatlayın. Daha çok çocuklara yönelik bir uygulama olan Color ASMR, basit kullanışa ve kolay anlaşılır bir yapıya sahip.

Yüzlerce çizim zorluk seviyesi bulunuyor. Son seviyeye kadar tüm zorlukları aşarak, karakterlerinizi istediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Trend olan karakterleri hemen boyama kütüphanesine alan Color ASMR'da, karakterlerin yanı sıra boyayabileceğiniz hayvanlar, kuşlar, meyveler ve sebzeler gibi birçok farklı tür bulunuyor.

Basit ve rahatlatıcı mekaniklere sahip olduğu için, zorlanmadan resminizi tamamlayabilirsiniz. Sadece mekaniklerle rahatlamakla kalmayıp, ASMR ses efektleri sayesinde boyama kitabının tüm eğlencesinin tadını çıkarabilirsiniz.

Color ASMR APK İndir

Harika bir anti-stres aracı olan Color ASMR Painting Book APK'yı indirerek, siz de sevdiğiniz karakterleri boyayabilir veya hayalinizdeki gibi özelleştirebilirsiniz. Sürekli güncellenen karakter kütüphanesi sayesinde, halihazırda trend olmuş olan karakterleri veya eşyaları boyayabilirsiniz.

Color ASMR Özellikleri