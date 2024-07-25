CONSCRIPT, Birinci Dünya Savaşı zamanında geçen bir hayatta kalma korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

1916 yılında geçen ve hayatta kalma korku oyunu olan CONSCRIPT, bir fransız askerinin yaşadığı çatışmaları oyunculara mükemmel bir şekilde sunmaktadır. Birinci Dünya Savaşı zamanında geçen etkileyici hikaye, klasik hayatta kalma oyunlarına farklı bir boyut kazandırmaktadır.

Verdun Muharebesi'ndeki kaybolan bir askeri canlandırıyorsunuz. Karmaşık ve bir o kadar da korkutucu olan siperlere ilerleyin, düşmanları alt edin ve hayatta kalmaya çalışın. Aslında hayatta kalmaktan başka bir amacınız da bulunmaktadır. Kayıp olan kardeşinizi bulmalı ve onu eve sağ salim döndürmelisiniz.

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Farklı ve güzel bir grafik yapısıyla karşılaşacaksınız. Eski tarzdaki görsellikle karşılaşsanız da yenilikçi ve yapıya uygun olan birçok şeyle karşılaşacaksınız.

Çeşitli zorluk ayarları, geliştirilebilir karakter özellikleri, silahlar ve daha birçok özellik sayesinde oyunu tekrar tekrar oynayabilirsiniz. Gitgide güçlü silahlar alın ve düşmanlarınızı daha rahat alt edin.

Siz de Birinci Dünya Savaşı'nı hissetmek ve kapsamlı bir hayatta kalma korku oyunu deneyimi yaşamak istiyorsanız, CONSCRIPT indirebilirsiniz.

CONSCRIPT Sistem Gereksinimleri