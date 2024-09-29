Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz CookieRun: Kingdom, krallık inşa edip savaşlara katılabileceğiniz bir RPG oyunudur.

Berkcan Aktürk - 20 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

CookieRun: Kingdom, kendi kurabiye takımınızı oluşturarak destansı bir yolculuğa çıkacağınız RPG oyunudur. Eğlenceli bir savaş sistemini içerisinde barındıran bu oyunda, yollardaki bekleyen düşmanlardan lonca savaşlarına kadar, farklı zorluklarda mücadele edin.

Savaşmak için takımınızı oluştururken en iyi seçimleri yapmalısınız. Farklı özelliklere saip olan kurabiyeleri takımınıza katın ve savaşlarda en sorunsuz anları yaşayın.

CookieRun: Kingdom APK'da sadece ilerlemek ve savaşmak değil, aynı zamanda tatlı bir krallık inşa edeceksiniz. Hayallerinizdeki krallığı istediğiniz gibi tasarlayabilir ve dekorlar arasında seçim yapabilirsiniz.

CookieRun: Kingdom İndir

Çevrimiçi oyun modunda kendi loncanızı oluşturun. Arkadaşlarınızla birlikte sıralama tablosunda en üst sıralara tırmanmaya çalışın ve loncanızın alanını genişletin.

CookieRun: Kingdom, hikayeyi oyunculara iyi bir şekilde anlatan farklı diziler sunmaktadır. İnşa ve savaş mekaniklerini bir kenara bırakırsak, hikayenin de içini ve dışını tamamen yaşayabiliyorsunuz.

Siz de CookieRun: Kingdom indirin ve kötülüğü yenerek kendi loncanızı en üst sıralara taşıyın!