Crysis 3 artık hiç olmadığı kadar iyi gözüküyor. Hemen Crysis 3 Remastered’ı indirin ve bu aksiyon dolu macerayı deneyimleyin.

Kemal Tavus - 12 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Crytek tarafından geliştirilen ve yayınlanan Crysis 3 Remastered 2022 tarihinde yayınlandı. 2013 yılında yayınlanan Crysis 3’ün elden geçirilmiş versiyonu olan bu yapım grafiksel olarak yükseltilmiş bir oyundur.

2047 yılında New York City'de geçen bu oyun serinin önceki yapımlarının izinden gidiyor. Nanosuit ile donatılmış bir süper asker olan Prophet’ı kontrol ettiğimiz bu oyunda Ceph isimli uzaylı yaratıklara karşı savaşıyoruz.

Hem orijinal oyun hem de remastered sürümü görsel açıdan ağzınızı açık bırakacak kalitede. Eğer iyi grafiklere sahip, hikayeli bir FPS arıyorsanız Crysis 3 Remastered’tan daha iyisini bulmanız epey zor.

Ülkemizde de son derece sevilen bir seri olan Crysis serisinin son oyunu olan Crysis 3 Remastered belki de bu markanın en iyi oyunu. Aksiyon sever herkese Crysis 3 Remastered’ı şiddetle öneriyoruz.

Crysis 3 Remastered İndir

Hemen Crysis 3 Remastered indirin ve aksiyona dalış yapın. New York’u uzaylı istilasından kurtarın ve grafiklerin tadını çıkarın.

Crysis 3 Remastered Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64 bit

: Windows 10 64 bit İşlemci : Intel Core i5-3470

: Intel Core i5-3470 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1060

: NVIDIA GeForce GTX 1060 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 18 GB kullanılabilir alan