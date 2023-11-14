Custom Club Online Racing 3D APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 274 MB
- Üretici GamesEZ
-
Akıllı telefonlarınızda oynayabileceğiniz Custom Club Online Racing 3D APK'da, gerçekçi bir sürüş deneyimi yaşayın ve araçlarınızı özelleştirin.
Araba oyunlarını seven oyuncular için mükemmel bir tercih olan Custom Club Online Racing 3D APK, oyunculara çevrimiçi oynayabilme olanağı sunuyor. Dünyanın her yerinden gerçek zamanlı olarak farklı oyuncularla beraber Custom Club'da gazlayabilirsiniz. Hız ve adrenalin tutkunları için tasarlanan bu oyun, gerçekçi grafiklere ve mekaniklere sahiptir.
Gerçekçi ortam grafiklerinin haricinde, araç modellemesi de harika olan bu oyunda, araçlarınızı istediğiniz bir şekilde özelleştirebilirsiniz. Jantları, renklendirmeyi, araç performansına etki edecek ayarları ve daha birçok özelleştirmeyi aracınıza ekleyebilirsiniz.
Custom Club Online Racing 3D APK İndir
Custom Club Online Racing 3D APK, farklı araç türlerini içerisinde barındıran geniş bir araç yelpazesine sahiptir. Bu sayede isterseniz bir drift arabası, isterseniz de yolu en iyi şekildetuta n bir araba seçebilirsiniz. Akıllı telefonlarınızda keyifli bir sürüş deneyimi yaşamak istiyorsanız Custom Club Online Racing 3D APK indirin ve dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla yarışın.
Oyunun kontrol mekanizmasına gelecek olursak; ekranınızda yer alan kontrol tuşlarından aracınızı yönlendirebiliyor ve gaz-fren'i ayarlayabiliyorsunuz. Basit kontrollere sahip olan Custom Club'ın, aslında kötü diyebileceğimiz bir yönü pek de bulunmuyor diyebiliriz.
Custom Club Online Racing 3D APK Özellikleri
- Çevrimiçi bir şekilde dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla sürüş deneyimi yaşayın.
- Geniş araç yelpazesi sayesinde istediğiniz türedeki aracı seçin.
- Gelişmiş grafikleri sayesinde mükemmel bir deneyim yaşayın.
- Gerçekçi haritalarda sürün ve araçlarınızı özelleştirin.