Akıllı telefonlarınızda oynayabileceğiniz Custom Club Online Racing 3D APK'da, gerçekçi bir sürüş deneyimi yaşayın ve araçlarınızı özelleştirin.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Araba oyunlarını seven oyuncular için mükemmel bir tercih olan Custom Club Online Racing 3D APK, oyunculara çevrimiçi oynayabilme olanağı sunuyor. Dünyanın her yerinden gerçek zamanlı olarak farklı oyuncularla beraber Custom Club'da gazlayabilirsiniz. Hız ve adrenalin tutkunları için tasarlanan bu oyun, gerçekçi grafiklere ve mekaniklere sahiptir.

Gerçekçi ortam grafiklerinin haricinde, araç modellemesi de harika olan bu oyunda, araçlarınızı istediğiniz bir şekilde özelleştirebilirsiniz. Jantları, renklendirmeyi, araç performansına etki edecek ayarları ve daha birçok özelleştirmeyi aracınıza ekleyebilirsiniz.

Custom Club Online Racing 3D APK İndir

Custom Club Online Racing 3D APK, farklı araç türlerini içerisinde barındıran geniş bir araç yelpazesine sahiptir. Bu sayede isterseniz bir drift arabası, isterseniz de yolu en iyi şekildetuta n bir araba seçebilirsiniz. Akıllı telefonlarınızda keyifli bir sürüş deneyimi yaşamak istiyorsanız Custom Club Online Racing 3D APK indirin ve dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla yarışın.

Oyunun kontrol mekanizmasına gelecek olursak; ekranınızda yer alan kontrol tuşlarından aracınızı yönlendirebiliyor ve gaz-fren'i ayarlayabiliyorsunuz. Basit kontrollere sahip olan Custom Club'ın, aslında kötü diyebileceğimiz bir yönü pek de bulunmuyor diyebiliriz.

Custom Club Online Racing 3D APK Özellikleri