Dark Hours: Prologue, soygun için girdiğiniz evdeki yaratıklara karşı mücadele ettiğiniz bir hayatta kalma korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Soygun için girdiğiniz evde korkutucu yaratıklarla baş başa kaldınız. Doğaüstü sebepten sekteye uğrayan soygununuz, artık yeni bir hal aldı ve hayatta kalma mücadelesine dönüştü. Dark Hours: Prologue'da, arkadaşlarınızla birlikte yaratıktan kaçmaya çalışın ve evden çıkmanın yollarını arayın.

Dışarı çıkmanın farklı yolları bulunuyor. Bunları bulmak ve binanın sırlarını çözmek sizin elinizde. Evin her köşesini keşfedin, çantanızı bir yandan değerli ganimetlerle doldurun ve kameraları devre dışı bırakarak işinizi şansa bırakmayın.

Sadece tek bir canavarla değil, benzersiz özelliklere sahip olan 3 adet canavarla yüzleşeceksiniz. İş birliği yapın, saklanın ve ekipmanlarınızı kullanarak odalardan kaçmaya çalışın.

Dark Hours: Prologue İndir

Keşif anında birçok ekipmana ihtiyacınız olacaktır. Maymuncuk, hack cihazları, el feneri ve daha birçok alete rastlayacaksınız. Tabii ki hepsini üzerinizde taşıyamadığınız için ekibinizle adeta bir takım halinde ilerlemelisiniz.

Piece of Cake studios tarafından geliştirilen ve yayınlan hayatta kalma korku oyunu, grafik ve oynanış anlamında iyi bir seviyede diyebiliriz. Oyunculara yaşattığı korku deneyiminden bulmacalara kadar her taraftan tatmin etmektedir. İlk amacınız olan soygunu unutmadan hareket edin, canavarlara yakalanmayın ve evden ganimetlerle kaçın!

Siz de Dark Hours: Prologue indirin ve hayatta kalma korku deneyimini ister arkadaşlarınızla isterseniz de tek başınıza yaşayın.

Dark Hours: Prologue Sistem Gereksinimleri