Dead for Dread
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 100 MB
- Üretici Nikita Morti
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Dead for Dread, labirentlerdeki canavarlarla yüzleşip çalınan hazineye ulaşmaya çalıştığınız bir aksiyon-platform oyunudur.
Aksiyon-platform oyunu olarak karşımıza çıkan Dead for Dread, çalınan bir eseri geri almaya çalıştığınız hikayeyi oyunculara sunuyor. Cesur bir kahramanın rolünü üstlendiğinizi unutmayın. Labirentlerden ilerlerken karşınıza çıkan düşmanları öldürün ve ilerlemeye devam edin.
Gizemlerle ve uğursuz yaratıklarla mücadele edeceksiniz. Hedefinize ulaşmak ve eşyayı geri almak için karmaşık koridorları keşfedin, canavarlarla savaşın ve roguelike unsurları içerisinde barındıran 2D içerikleri deneyimleyin.
Her ilerlemenizde yeni görevler sizi bekliyor olacak. Bunları tamamladıktan hemen sonra oyunun sonuna daha da yaklaşmış olacak ve karakterinizi geliştireceksiniz. Karakterinizin elindeki güçlü silahı kullanarak düşmanlarınızı öldürün ve platformlar arasında parkur yapın.
Dead for Dread İndir
29 Haziran 2024'te oyuncularla buluşan bu oyun, Türkçe dil desteğini içerisinde barındırmamaktadır. Lakin, pek diyalog bulunmadığı için her dilden oyuncu rahatlıkla finale ulaşacaktır.
Basit grafiklere ve eski tarzda oynanışa sahip olan Dead for Dread'i indirin ve siz de labirentler arasındaki maceranıza atılın!
Dead for Dread Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core 2 Duo E6320 (2*1866) veya eşdeğeri
- Bellek: 1GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce 7600 GS (512 MB) veya eşdeğeri
- Depolama: 100 MB kullanılabilir alan