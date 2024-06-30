Dead for Dread, labirentlerdeki canavarlarla yüzleşip çalınan hazineye ulaşmaya çalıştığınız bir aksiyon-platform oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Aksiyon-platform oyunu olarak karşımıza çıkan Dead for Dread, çalınan bir eseri geri almaya çalıştığınız hikayeyi oyunculara sunuyor. Cesur bir kahramanın rolünü üstlendiğinizi unutmayın. Labirentlerden ilerlerken karşınıza çıkan düşmanları öldürün ve ilerlemeye devam edin.

Gizemlerle ve uğursuz yaratıklarla mücadele edeceksiniz. Hedefinize ulaşmak ve eşyayı geri almak için karmaşık koridorları keşfedin, canavarlarla savaşın ve roguelike unsurları içerisinde barındıran 2D içerikleri deneyimleyin.

Her ilerlemenizde yeni görevler sizi bekliyor olacak. Bunları tamamladıktan hemen sonra oyunun sonuna daha da yaklaşmış olacak ve karakterinizi geliştireceksiniz. Karakterinizin elindeki güçlü silahı kullanarak düşmanlarınızı öldürün ve platformlar arasında parkur yapın.

Dead for Dread İndir

29 Haziran 2024'te oyuncularla buluşan bu oyun, Türkçe dil desteğini içerisinde barındırmamaktadır. Lakin, pek diyalog bulunmadığı için her dilden oyuncu rahatlıkla finale ulaşacaktır.

Basit grafiklere ve eski tarzda oynanışa sahip olan Dead for Dread'i indirin ve siz de labirentler arasındaki maceranıza atılın!

Dead for Dread Sistem Gereksinimleri