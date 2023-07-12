Hemen Deep Rock Galactic indirin ve cücelerin egemenliğindeki bu prosedürel oluşturulmuş dünyada her yeri yıkın ve keşfe çıkın.

Kemal Tavus - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğini bu oyunda amacımız uzaylı bir madencilik şirketi olan Deep Rock Galactic'in bir üyesi olarak görev almak ve tehlikeli bir ortam olan yeraltı madenlerine inerek değerli mineralleri ve kaynakları toplamaktır.

%100 yok edilebilir çevrelerin, yöntemsel oluşturulmuş mağaraların bulunduğu bu yapım son derece keyifli ve eğlenceli bir oyun deneyimi sunuyor. Maden kazıp değerli kayakları toplamak ve uzaylı canavarlar sürüleriyle mücadele etmek hoşunuza gidiyorsa bu oyuna muhakkak bir göz atın.

Oyundaki madenler rastgele oluşturulduğu için her seferinde size bambaşka bir deneyim sunar. Oyunda ilerledikçe kazandığınız kaynakları ve minerali kullanarak ekipmanlarınızı geliştirebilir ve yeni yeteneklerin kilidini açabilirsiniz.

Deep Rock Galactic İndir

Hemen Deep Rock Galactic indirin ve arkadaşlarınızla ya da tek başınıza değerli madenlerin peşine düşün. Madenlere inin, etrafı dilediğiniz gibi şekillendirin ve karşınıza çıkan yaratıkları yok edin!

Deep Rock Galactic Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7 64 Bit

İşlemci: Intel i5, 3rd gen (ya da eş değeri)

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 ya da AMD Radeon HD 7870

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 3 GB kullanılabilir alan