Deep Rock Galactic
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 3000.00 MB
- Üretici Ghost Ship Games
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Hemen Deep Rock Galactic indirin ve cücelerin egemenliğindeki bu prosedürel oluşturulmuş dünyada her yeri yıkın ve keşfe çıkın.
Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğini bu oyunda amacımız uzaylı bir madencilik şirketi olan Deep Rock Galactic'in bir üyesi olarak görev almak ve tehlikeli bir ortam olan yeraltı madenlerine inerek değerli mineralleri ve kaynakları toplamaktır.
%100 yok edilebilir çevrelerin, yöntemsel oluşturulmuş mağaraların bulunduğu bu yapım son derece keyifli ve eğlenceli bir oyun deneyimi sunuyor. Maden kazıp değerli kayakları toplamak ve uzaylı canavarlar sürüleriyle mücadele etmek hoşunuza gidiyorsa bu oyuna muhakkak bir göz atın.
Oyundaki madenler rastgele oluşturulduğu için her seferinde size bambaşka bir deneyim sunar. Oyunda ilerledikçe kazandığınız kaynakları ve minerali kullanarak ekipmanlarınızı geliştirebilir ve yeni yeteneklerin kilidini açabilirsiniz.
Deep Rock Galactic İndir
Hemen Deep Rock Galactic indirin ve arkadaşlarınızla ya da tek başınıza değerli madenlerin peşine düşün. Madenlere inin, etrafı dilediğiniz gibi şekillendirin ve karşınıza çıkan yaratıkları yok edin!
Deep Rock Galactic Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7 64 Bit
- İşlemci: Intel i5, 3rd gen (ya da eş değeri)
- Bellek: 6 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 ya da AMD Radeon HD 7870
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 3 GB kullanılabilir alan
Uzun süreli oynanış
Pek çok DLC ile zenginleştirilmiş içerik
Türkçe dil desteği
Sıkmayan, çeşitli oyun yapısı
Hem tek kişilik hem çevrimiçi eşli oynanış imkanı
Optimizasyon harika
Tek başınıza oynamak arkadaşlarınızla oynamaya kıyasla çok daha az keyif veriyor