DEMONS, 1 ila 4 oyuncuya kadar oynanabilen korku temalı bir kart oyunudur.

Berkcan Aktürk - 13 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Korku temalı yapısıyla ön plana çıkan DEMONS, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir sıra tabanlı kart oyunudur. Kötü bir tarikatın yaptıklarını durdurabilmek için elinizdeki kartları kullanacak ve karanlığın güçleriyle mücadele edeceksiniz.

DEMONS, oyunculara birçok kart türünü sunmaktadır. Her kartın kendine özgü yeteneği bulunuyor. Kartlarınızı doğru bir şekilde kullanarak, ritüeli sonlandırabilir ve yaralarınızı sarabilirsiniz.

İlk yardım çantaları, tılsımlar ve baltalar gibi çeşitli kartları kullanarak, iblisin size karşı yaptığı saldırıyı geri çevirebilirsiniz. Tabii ki tüm bunları yapmadan önce karakterinizi belirlemeli ve zafer kazanmak için seçimlerinizi iyi yapmalısınız.

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Oynadıkça kazanabileceğiniz çeşitli ödüllerin kilidini açabilir ve oyun tahtanızı kişiselleştirebilirsiniz. Alacağınız ödüller, genel olarak kozmetik ve oyun stratejinizi artıracak olan avantaj kartlarıdır.

İster arkadaşlarınızla isterseniz de tek başınıza oynayabileceğiniz DEMONS'u indirin ve siz de iblisin ritüelini kartlarınızı kullanarak sonlandırın!

DEMONS Sistem Gereksinimleri