PC'lerinizde deneyimleyebileceğiniz Denizen, kapsamlı bir yaşam simülatörü olarak oyuncularla buluşuyor.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

29 Nisan 2024 tarihinde oyuncularla buluşacak olan Denizen, açık dünya yaşam simülatörü olarak karşımıza çıkıyor. Benzersiz açık dünyayı keşfederken hayatınızı düzene sokmak için kendinize bir yaşam kurun ve çalışacak bir işletme arayın. Sabit bir gelir elde etmek için iş yerlerine başvurularda bulunun ve ekstra para için yerel halka yardım edin.

Denizen, kapsamlı bir simülasyon oyunu olarak Steam kütüphanesinde yerini alıyor. Gittikçe kendinizi geliştirip, paranızı kazandıktan sonra mola verin ve çeşitli eğlencelere katılın. Barlara, klüplere ve kumarhanelere giderek paranızı katlayabilir ve eğlenebilirsiniz.

Tüm bunların yanı sıra kendinize yeni bir araba alabilir ve yeni evler satın alabilirsiniz. Apartmanlar, satılık evler veya villaları gezerek bütçenize uygun bir evi satın alın. Bu hayat simülasyonununda, gerçek hayatta yapabileceğiniz ve yapmak istediğiniz çoğu şeyi yapabilirsiniz.

Denizen İndir

İş başvurularında bulunmak, görevlerinizi kontrol etmek ve yaşayacak yeni yerleşkeler bulmak için akıllı telefon kullanmalısınız. Ayrıca telefonda bulunan çeşitli uygulamaları kullanarak müzik dinleyebilir ve maillerinizi yönetebilirsiniz.

Bilgisayarlarınızda simülasyon deneyimi yaşamak istiyorsanız, Denizen indirin ve gerçek hayatı dijital alanda deneyimleyin.

Denizen Sistem Gereksinimleri