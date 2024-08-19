Bulmaca platform oyunları arasında yer alan Desvelado'da, kalede bulunan tüm ışıkları söndürün ve uykusuzluğa son verin!

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Desvelado, parkur mekaniklerini oldukça fazla bir şekilde içerisinde barındıran bir 2D platform oyunudur. Karakterimiz Vampy ile birlikte çıktığınız bu yolculukta, kalede bulunan tüm ışıkları kapatmanız ve uykusuzlukla mücadele etmeniz gerekmektedir. Karşınıza birçok engel ve düşman çıkacaktır. Tüm bunları yeteneklerinizle ve kontrollerle aşarak, tüm ışıkları söndürün!

Tabii ki her platform oyununda olduğu gibi zorluklar asla peşinizi bırakmıyor. Öleceksiniz, öleceksiniz ve sonra birdaha öleceksiniz. Her ne kadar zorlu bir yapısı olsa da öldükten sonra anında yeniden başlayabilirsiniz.

Her bir bölümün, her bir odanın kendine ait çözümü vardır. Işıkların söndüğü anları takip etmeli ve hayaletlere karşı galip gelmelisiniz. Siz ışıkların yanına gidip onları söndürürken, bir yandan da hayaletler tekrardan ışıkları açmaktadır.

Desvelado İndir

Karakter animasyonları ve ortam grafikleri açısından kusursuz bir yapım olduğunu net bir şekilde dile getirebiliriz. Görselliğe eşlik eden mekanikler ise oyunun ne kadar iyi bir altyapıya inşa edildiğini göstermektedir.

Çeşitli engelleri aşın, ışıkları söndürün ve hayaletlere karşı galip gelin. Siz de Desvelado indirerek, bilgisayarlarınızda zorlu bir bulmaca platform deneyimi yaşayabilirsiniz.

Desvelado Sistem Gereksinimleri