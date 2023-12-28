Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz Die by the Blade'de, 1v1 dövüşlere katılarak rakiplerinizi alt edebilirsiniz.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz dövüş oyunları arasında yerini alan Die by the Blade, 1v1 silah tabanlı dövüş oyunudur. Yapısı Mortal Kombat'a benzese de, daha farklı silahlarla ve karakterlerle karşımıza çıkıyor. Bu tür oyunların en güzel yanı, tabii ki de arkadaşlarınızla oynamak olacaktır. Bu oyunu da istediğiniz arkadaşınızla oynayabilir ve onları kılıçtan geçirebilirsiniz.

Usta bir samuray olmak için gerekenlere sahip misiniz? Hepsini Die by the Blade'de görebilirsiniz. Karakterlerinizi ve kılıcınızı seçerek oyuna giriş yapın. Ayrıca, karakterler sizin tarzınızı belirleyen unsur tam olarak değildir. Bu oyunda tarzı belirleyen karakterlerden ziyade seçeceğiniz silahtır. Güçlü iki elli kılıçlar, çevik katanalar, ince ve hızlı kullanılır kılıçlar gibi birçok silah seçeneğinden birini seçebilirsiniz.

Die by the Blade İndir

Geleneksel Japon estetiğini siberpunk kültürüyle birleştiren bu dövüş oyunu, henüz daha indirilebilir bir şekilde yerini almış değil. Ancak demo sürümüyle görücüye çıkan Die by the Blade'i, Steam sayfasına giderek kısıtlı bir deneme sürecine girebilirsiniz. Oyunun tam bir çıkış tarihi olmasa da, ilerleyen günlerde tam sürümüyle birlikte oyuncularla buluşması bekleniyor.

Eğer siz de dövüş oyunlarını seviyorsanız, Die by the Blade indirerek arkadaşlarınızla efsanevi savaşlara atılabilirsiniz. Karakterinizi, kılıcınızı ve zırhınızı kuşanarak ölümcül bir yolculuğa adım atın.

Die by the Blade Sistem Gereksinimleri