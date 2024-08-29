Oyunculara korku unsurunu oldukça iyi bir şekilde sunan Dimensional Phobos Threat, eşli korku oyunları arasında yer alıyor.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Dimensional Phobos Threat, hem korku hem de bilim kurgu unsurlarını bir araya getiren etkileyici bir deneyim sunuyor. 1-4 oyuncuya kadar oynayabildiğiniz bu korku oyunu, lanetli evlere ve sürükleyici hikayeye ev sahipliği yapmaktadır. Evdeki laneti çözün ve kaçmaya çalışın.

Paranormal olaylarla ilgilenen bir çalışan olarak hikayeye adımınızı atacaksınız. Farklı bölümlerde farklı lanetleri çözmelisiniz. Laneti kaldırmak için bulunduğunuz alanı keşfedin ve odalardaki ipuçlarını bulun. Gerekli olan eşyaları bulduğunuz zaman ise onları kullanmalı ve laneti kaldırmalısınız.

Dimensional Phobos Threat, çokça karşılaştığınız bir korku yapısına sahiptir. Elinizde bir el feneri ve hayaletlerin bulunduğu bir ev. Sadece kendiniz değil, aynı zamanda arkadaşlarınızla da iş birliği yapmalısınız.

Dimensional Phobos Threat İndir

Dimensional Phobos Threat, sadece aksiyon değil, aynı zamanda psikolojik gerilim unsurlarıyla da dikkat çekiyor. Kozmik varlıkların ve bilinmeyen boyutların oluşturduğu tehditler, oyuncuların korkularını ve cesaretlerini test ediyor diyebiliriz.

Eğer derin bir hikaye, yoğun bir atmosfer ve etkileyici bir oyun deneyimi arıyorsanız, kesinlikle Dimensional Phobos Threat indirin ve arkadaşlarınızla tatmin edici bir korku deneyimi yaşayın.

Dimensional Phobos Threat Sistem Gereksinimleri