Dinos Reborn, dinozor avcısı olarak oynayabileceğiniz bir açık dünya hayatta kalma oyunudur.

Berkcan Aktürk - 16 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

2025 yılında çıkış yapması planlanan Dinos Reborn, açık dünya hayatta kalma oyunudur. Dinonozlarla dolu olan dünya içerisinde bir dinozor avcısı olun ve hayatta kalmaya çalışın. Ekipmanlarınızı geliştirin, silahlarınızı yaratın ve ava çıkın. Gelişmiş dinozor ve ortam davranışları sayesinde gerçekçi bir deneyim yaşayacaksınız.

Gökyüzünde ve yerde fazlaca çeşitlili dinozorlar bulunuyor. Dinozorların davranışlarını analiz edin, zayıf anlarını öğrenin ve tam vaktinde saldırın.

Açık dünya içerisinde bulacağınız eşyalar haricinde havadan düşen erzaklardan da kaynak toplayabilirsiniz. Havadan rastgele gelen erzak paketleri için gözünüzü dört açın ve paketlerin içindeki eşyalarla hayatta kalma serüveninize devam edin. Gezegen içerisinde hayatta kalmak için bu erzaklar oldukça fazla önem taşımaktadır. Bu nedenle iyi takip etmeli ve tüm paketleri almalısınız.

Dinos Reborn İndir

Gaming Factory tarafından geliştirilen ve Vision Edge tarafından yayınlanan oyun, grafik ve içerik açısından zengin bir yapıda diyebiliriz. Şu an da fazla özelliklere sahip olan Dinos Reborn, çıkış yapacağı 2025 senesine kadar daha fazla içeriğe sahip olacağı kuvvetle muhtemeldir.

Açık dünya hayatta kalma oyunu olarak karşımıza çıkan Dinos Reborn'u indirin ve bir dinozorların avcısı olarak dünyadaki tüm tehlikelere karşı mücadele verin!

Dinos Reborn Sistem Gereksinimleri