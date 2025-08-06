Disco Elysium APK, cinayetleri çözmeye çalışan bir dedektifi canlandırdığınız mobil rol yapma oyunudur.

Berkcan Aktürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Zengin bir hikayeye sahip olan Disco Elysium APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir dedektiflik oyunudur. Cinayetlerin sırlarını ortaya çıkarmaya çalıştığınız bu oyunda, bir katilin peşine düşün ve ipuçlarını birleştirerek suçun arkasında kim olduğunu öğrenin.

Cinayetin sebeplerini öğrenin, ipuçlarını keşfedin, tanıkları sorgulayın ve tüm delilleri bir araya getirin. Bir dedektifin yapması gerekenleri yapmalı ve silahlardan el fenerine kadar çeşitli ekipmanları da kullanmalısınız. Lakin, karakterinizin doğaüstü yeteneklerini kullanabilir ve bulmacanın saklı parçalarını daha kolay bulabilirsiniz.

Hikaye boyunca tüm şüpheli alanları keşfetmelisiniz. Gittiğiniz her yerde gözlem yapın, sorular sorun, yeteneklerinizi kullanın ve insanların söyledikleri yalanları yakalayın.

Disco Elysium APK İndir

Zorlu bulmacalara ev sahipliği yapan Disco Elysium APK, seçime dayalı diyalogları oyunculara sunuyor. Oynanış açısından basit bir şekilde tasarlanan bu oyun, çoğunlukla seçim ve akıl yürütme üzerine kuruludur. Diyaloglar birden fazla şekilde sonuçlanabilir. Seçimleriniz farklı sonuçlar doğurduğu için, oyunu tekrar tekrar oynayarak farklı sonları deneyimleyebilirsiniz.

Farklı oyun sonlarını görmek istiyorsanız, seçimlerinizi değiştirmeli ve her oynayışınızda farklı düşüncelere sahip olan dedektiflerin rolünü üstlenmelisiniz. Tanıklara gözdağı verebilir, tatlı dille ikna edebilir, şiddete başvurabilir veya istediğiniz şekilde davranabilirsiniz.

Siz de Disco Elysium APK indirin ve bir dedektif rolünü üstlenerek cinayetlerin arka planını keşfetmeye çalışın!

Disco Elysium Oyunu Özellikleri