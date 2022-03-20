Diyanet Takvimi ile takvim yaprakları mobile taşınıyor.

Erkan Calp - 28 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Android telefon ve tablet kullanıcıları için hazırladığı takvim uygulaması ile kimimizin buzdolabını kimimizin çalışma masasını süsleyen takvim mobil cihazlarımıza taşınıyor. Tamamen ücretsiz olarak indirilip kullanılabilen başarılı uygulama, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi uygulamalarından bir tanesi olma özelliğine sahip.

Diyanet Takvimi APK Özellikleri

Basit kullanım,

Sade tasarımlı takvim,

Namaz vakitlerini takip edebilme,

Reklam içermiyor,

Tamamen ücretsiz olarak sunulan ve reklam içermeyen takvim uygulaması klasik takvimin mobil platforma uyarlanmış sürümü olarak karşımıza çıkıyor. Belirlediğimiz 4 şehrin namaz vakitlerini takip edebiliyor, hicri ve miladi takvimi ayrı ayrı görebiliyor, yılın kaçıncı gününde olduğumuzu ve yıl sonuna kaç gün kaldığını görebiliyoruz. Tabii ki klasik takvimlerin olmazsa olmazı anlamlı sözler Diyanet’in takvim uygulamasında da mevcut.

Sadece yatay kullanımı destekleyen takvim uygulamasının en beğendiğim yanı tarihi ileri – geri alabilmeniz. Bu sayede doğum günü, bayram, yılbaşı gibi özel günlerin hangi tarihe denk geldiğini zahmetsizce öğrenebiliyorsunuz.

Diyanet Takvimi, klasik takvim yapraklarını mobile taşıyor ve gerek arayüzü gerekse de özellikleri ile son derece başarılı.

Diyanet Takvimi APK İndir

Başarılı uygulam Android ve iOS platformunda ücretsiz olarak indirilip kullanılabiliyor.