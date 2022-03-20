Diyanet Takvimi
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 8,990
- DOSYA BOYUTU 5.10 MB
- Üretici Diyanet İşleri Başkanlığı
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Diyanet Takvimi ile takvim yaprakları mobile taşınıyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Android telefon ve tablet kullanıcıları için hazırladığı takvim uygulaması ile kimimizin buzdolabını kimimizin çalışma masasını süsleyen takvim mobil cihazlarımıza taşınıyor. Tamamen ücretsiz olarak indirilip kullanılabilen başarılı uygulama, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi uygulamalarından bir tanesi olma özelliğine sahip.
Diyanet Takvimi APK Özellikleri
- Basit kullanım,
- Sade tasarımlı takvim,
- Namaz vakitlerini takip edebilme,
- Reklam içermiyor,
Tamamen ücretsiz olarak sunulan ve reklam içermeyen takvim uygulaması klasik takvimin mobil platforma uyarlanmış sürümü olarak karşımıza çıkıyor. Belirlediğimiz 4 şehrin namaz vakitlerini takip edebiliyor, hicri ve miladi takvimi ayrı ayrı görebiliyor, yılın kaçıncı gününde olduğumuzu ve yıl sonuna kaç gün kaldığını görebiliyoruz. Tabii ki klasik takvimlerin olmazsa olmazı anlamlı sözler Diyanet’in takvim uygulamasında da mevcut.
Sadece yatay kullanımı destekleyen takvim uygulamasının en beğendiğim yanı tarihi ileri – geri alabilmeniz. Bu sayede doğum günü, bayram, yılbaşı gibi özel günlerin hangi tarihe denk geldiğini zahmetsizce öğrenebiliyorsunuz.
Diyanet Takvimi, klasik takvim yapraklarını mobile taşıyor ve gerek arayüzü gerekse de özellikleri ile son derece başarılı.
Diyanet Takvimi APK İndir
Başarılı uygulam Android ve iOS platformunda ücretsiz olarak indirilip kullanılabiliyor.
Diyanet Takvimi
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 782
- Üretici Diyanet İşleri Başkanlığı
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Diyanet Takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın telefon ve tablet kullanıcıları için hazırladığı klasik takvim uygulamasıdır.
Diyanet Takvimi, klasik takvimi mobil cihazlarımızdan kullanmamıza izin veren bir uygulama ve gerek modern ve sade arayüzü gerekse de içeriği ile oldukça başarılı. Hem akıllı telefonunuzda hem de tabletinizde ücretsiz olarak kullanabileceğiniz takvim uygulaması hicri ve miladi takvimi bir arada sunuyor.
Diyanet’in resmi mobil uygulamaları arasında yer alan Diyanet Takvimi ile klasik takvimler mobil cihazımıza giriş yapmış oluyor. Görünüşte klasik takvimden hiçbir farklı olmayan uygulama ile 4 ilin namaz vakitlerini takip edebiliyor, hicri ve miladi takvime göre hangi günde olduğumuzu; yılın kaçıncı gününde ve yıl sonuna kaç gün kaldığını görebiliyoruz. Bunların dışında takvimlerin olmazsa olmazı anlamlı sözlere de uygulamada yer verilmiş. Tabii ki uygulama Diyanet’e ait olduğundan dini sözler yer alıyor.
Diyanet Takvimi uygulamasının tek beğenmediğim yanı sadece yatay kullanıma destek vermesi. Bu açıdan büyük ekranlı telefona sahip olsanız dahi uygulamayı dikey kullanamıyorsunuz. Bunun dışında hiçbir eksiğini görmedim; klasik takvimde yer alan tüm içerik aynen aktarılmış.