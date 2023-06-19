Hemen DmC Devil May Cry indirin ve bu efsanevi Hack’n’Slash oyununda karşınıza çıkan tüm yaratıkları yok edin!

Kemal Tavus - 52 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

2013 yılında çıkan DmC Devil May Cry Ninja Theory tarafından geliştirildi ve CAPCOM tarafından yayınlandı. Serinin önceki oyunlarının tamamı CAPCOM tarafından geliştirip yayınlanmıştı ancak bu oyunda geliştirici koltuğunda hızlı aksiyon oyunları yapma konusunda usta olan Ninja Theory var.

Seriyi rebootlamak için yapılan bu oyun en iyi Hack’n’Slash oyunlarından biridir. Ana karakterimiz Dante’nin başlangıç öyküsünü farklı bir şekilde anlatmasından ve Dante’nin yeni tarzından ötürü bazı hayranlar bu oyunu pek sevmese de genel olarak iyi bir oyundu. Hayranları ikiye bölen bu yapımdan sonra Devil May Cry serisi devam etme kararı aldı ve 5. oyun piyasaya sürüldü. Bu oyun da ayrı bir oyun olarak kalmış oldu.

DmC Devil May Cry İndir

Siz de DmC Devil May Cry indirin ve iblislerle dolu bu dünyada düşmanlarınızı estetik bir şekilde kesip biçin. Tekrar oynanabilirliği çok yüksek olan bu oyunda bölümleri olabildiğince yüksek skor ile bitirmeye çalışın ve kombo puanlarınızı olabildiğince yükseğe çıkarın.

DmC Devil May Cry Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows Vista(R)/XP, Windows 7, Windows 8

: Windows Vista(R)/XP, Windows 7, Windows 8 İşlemci : Intel Core2 Duo 2.4 Ghz ya da daha iyisi, AMD Athlon X2 2.8 Ghz ya da daha iyisi

: Intel Core2 Duo 2.4 Ghz ya da daha iyisi, AMD Athlon X2 2.8 Ghz ya da daha iyisi Bellek : 2 GB RAM

: 2 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce 8800GTS ya da daha iyisi, ATI Radeon HD 3850 ya da daha iyisi

: NVIDIA GeForce 8800GTS ya da daha iyisi, ATI Radeon HD 3850 ya da daha iyisi DirectX : 9.0c

: 9.0c Depolama Alanı: 9 GB