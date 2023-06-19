DmC Devil May Cry
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 9000.00 MB
- Üretici Ninja Theory
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Hemen DmC Devil May Cry indirin ve bu efsanevi Hack’n’Slash oyununda karşınıza çıkan tüm yaratıkları yok edin!
2013 yılında çıkan DmC Devil May Cry Ninja Theory tarafından geliştirildi ve CAPCOM tarafından yayınlandı. Serinin önceki oyunlarının tamamı CAPCOM tarafından geliştirip yayınlanmıştı ancak bu oyunda geliştirici koltuğunda hızlı aksiyon oyunları yapma konusunda usta olan Ninja Theory var.
Seriyi rebootlamak için yapılan bu oyun en iyi Hack’n’Slash oyunlarından biridir. Ana karakterimiz Dante’nin başlangıç öyküsünü farklı bir şekilde anlatmasından ve Dante’nin yeni tarzından ötürü bazı hayranlar bu oyunu pek sevmese de genel olarak iyi bir oyundu. Hayranları ikiye bölen bu yapımdan sonra Devil May Cry serisi devam etme kararı aldı ve 5. oyun piyasaya sürüldü. Bu oyun da ayrı bir oyun olarak kalmış oldu.
DmC Devil May Cry İndir
Siz de DmC Devil May Cry indirin ve iblislerle dolu bu dünyada düşmanlarınızı estetik bir şekilde kesip biçin. Tekrar oynanabilirliği çok yüksek olan bu oyunda bölümleri olabildiğince yüksek skor ile bitirmeye çalışın ve kombo puanlarınızı olabildiğince yükseğe çıkarın.
Geçmişten Günümüze Devil May Cry Serisi
Gelmiş geçmiş en iyi Hack and Slash oyunlarına imza atan Capcom, Devil May Cry markasını 2001 yılında yarattı.
DmC Devil May Cry Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows Vista(R)/XP, Windows 7, Windows 8
- İşlemci: Intel Core2 Duo 2.4 Ghz ya da daha iyisi, AMD Athlon X2 2.8 Ghz ya da daha iyisi
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8800GTS ya da daha iyisi, ATI Radeon HD 3850 ya da daha iyisi
- DirectX: 9.0c
- Depolama Alanı: 9 GB
Hızlı, akıcı oynanış
Muhteşem optimizasyon
Dönemine göre iyi grafikler
Tekrar oynanabilirliği yüksek
Seriye farklı bir soluk getirmesi
Silah çeşitliliği gayet yeterli
Dante`nin görünümü çok sıradan
Oyunun hikayesi pek ilgi çekici değil
Oyundaki bazı bulmacalar tempoyu çok düşürüyor