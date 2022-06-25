Fantastik bir dünyaya sahip olan DNF Duel, 2D dövüş oyunu olarak lansmana çıkmaya hazırlanıyor.

Doğukan Çağlakpınar - 6 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

ilgisayar oyuncularına fantastik bir dövüş ortamı sunacak olan DNF Duel için geri sayım başladı. 2D grafik açıları ile Steam üzerinde sergilenmeye başlanan DNF Duel bünyesinde birbirinden farklı karakterlere de yer veriyor. 28 Haziran 2022'de lansmana çıkacak olan dövüş oyunu 4 farklı dil desteğine sahip olacak. Bu diller de Steam üzerinde İngilizce, Japonca, Korece ve Basitleştirilmiş Çince olarak ifade ediliyor. Gerçek zamanlı olarak oynanabilecek olan yapım, ne yazık ki bünyesinde tek oyunculu bir moda yer vermiyor. Yani oyuncular DNF Duel'ı oynamak istiyorlarsa kalıcı bir internet bağlantısına ihtiyaç duyacaklar. Oyuncular gerçek zamanlı olarak seviyelerindeki oyuncular ile karşı karşıya gelecek ve onlarla kıyasıya rekabet edip kazanan olmaya çalışacaklar.

DNF Duel Özellikleri

Gerçek zamanlı oynama,

4 farklı dil desteği,

Fantastik görseller,

2D grafik açıları,

Farklı karakterler,

Seviye sistemi,

Sıralama sistemi,

Antrenman modu,

16 eşsiz karakter,

Oyuncular Mortal Kombat tarzında bir deneyim sunacak olan DNF Duel, oyunculara birbirinden farklı dövüş alanları sunacak. Seviye ve sıralama sisteminin yer alığı yapımda oyuncular, seçtikleri karakteri geliştirebilecek ve daha güçlü bir hale getirebilecekler. 16 eşsiz karakterin de yer aldığı yapım içerisinde oyuncular diledikleri karakteri de seçebilecekler. Bu karakter isimleri de Vahşi, Vurucu, Güreşçi, Yargıç, Ejder Şövalyesi, Kolcu, Süikastçi, Kunoichi, Cadı, Öncü, Çevik Usta, Ruhkılıç, Sorun Çözücü, Haçlı ve Topçu olarak duyuruldu. Bunlara ek olarak oyunculara bir de kilitli gizli karakter sunulacak.

Oldukça zengin ve geniş bir içeriğe ev sahipliği yapacak olan oyun, düzenli olarak güncellemeler de alacak. Aldığı güncellemeler ile de oyunculara yepyeni içerikleri deneyimleme fırsatı verecek olan geliştirici ekip adından epey söz ettirecek.

DNF Duel İndir

Steam üzerinde sergilenmeye başlanan DNF Duel, 28 Haziran 2022'de lansmana çıkacak. Oyunun fiyat etiketi bilinmezken, sistem gereksinimleri Steam'de oyuncular ile paylaşıldı.

DNF Duel Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 8/10 (64-bit OS required)

İşlemci: AMD FX-4350, 4.2 GHz / Intel Core i5-3450, 3.10 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Radeon HD 6870, 1 GB / GeForce GTX 650 Ti, 1 GB

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX compatible soundcard or onboard chipset

DNF Duel Önerilen Sistem Gereksinimleri