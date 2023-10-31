Çığlık attığınız anda baştan başladığınız DON'T SCREAM'de, ormandaki korku unsurlarına karşı sakin kalın ve hiç çığlık atmayın.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Çok farklı bir korku oyunu deneyimi sunan DON'T SCREAM, oyunculara 18 dakikalık nefes kesen bir deneyim yaşatıyor. Evet, sadece 18 dakikalık bir korku oyunu. Lakin oynamadan hafife almamalısınız çünkü, oyunda en ufak bir çığlık attığınızda baştan başlıyorsunuz. Mikrofonunuzu duyan bu oyunda, 18 dakika boyunca çığlık atmamalı ve yerinizde durmamalısınız.

DON'T SCREAM, bir ormanda geçiyor ve ekranınıza gelen jumpscare ile sizi korkutmaya çalışıyor. İki bağımsız geliştirici tarafından yapılan bu oyunda, zaman sadece siz hareket ettiğinizde akıyor ve durduğunuz her an dakika da duruyor.

DON'T SCREAM İndir

Oyun içerisinde kullanacağınız mikrofonunuzu ayarlayın. Çıkaracağınız en ufak ses bile çığlık olarak kaydedilir ve zorluk artar. Zıplama, inilti ve hatta küçük bir gıcırtı sesi bile oyuna tekrardan başlamanıza sebep olabilir. Oyun sırasında konuşabilirsiniz, Lakin daha kısık sesle ve daha yumuşak bir şekilde konuşmalısınız. Aksi takdirde oyun bunu çığlık olarak algılayacak ve her dakikanız çöpe gidecektir.

Aslında oyuncuları ürkütmek için tasarlanan bu kısa korku deneyimini, bir korku simülatörü olarak da düşünebilirsiniz. Siz de 18 dakika boyunca çığlık atmayacağınıza eminseniz, DON'T SCREAM indirin ve bu kısa ama zorlu olan korku deneyimini yaşayın.

DON'T SCREAM Sistem Gereksinimleri